香港擬修引渡條例 陸委會：簽司法互助協議才能解決問題

2019-02-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港政府保安局十二日向立法會「保安事務委員會」提出「引渡中國條例」（《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》）修法。陸委會昨認為，表面是為了讓香港籍人犯引渡到台灣受審，實際意圖是將包括在港的台灣人，以任何罪名為由即可送到中國受審。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示，這次修法引發香港內部很多討論，認為修法具有政治圖謀，不是單純就台灣刑事案件做引渡，而且侵害香港一國兩制、破壞香港法治、打擊政治異議者，以及有侵蝕人權的疑慮，未來台灣人赴香港也可能重演李明哲事件。

邱垂正說，這次港府修法，宣稱是針對在台發生的港女命案，但台灣針對個別刑事案件，基於偵辦需要，曾向港府提出三次的司法請求，包括遣送嫌犯來台受審、對嫌犯發佈通緝等，但始終未獲港府的回應。

邱垂正指出，長期以來，透過台港策進會與協進會的平台，希望台灣與香港建立制度化的合作機制，以解決台港人員交流頻繁而衍生的跨境犯罪問題，港府都沒有正面以對。陸委會呼籲港方以無涉於政治的務實態度，積極考慮與台灣簽署司法互助協議，從根本來解決問題，以保障公平正義能夠伸張。

  • 陸委會副主委兼發言人邱垂正呼籲港方極考慮與台灣簽署司法互助協議，從根本來解決問題，以保障公平正義能夠伸張。（資料照）

    陸委會副主委兼發言人邱垂正呼籲港方極考慮與台灣簽署司法互助協議，從根本來解決問題，以保障公平正義能夠伸張。（資料照）

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