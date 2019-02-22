香港擬修引渡條例 陸委會：簽司法互助協議才能解決問題

2019-02-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港政府保安局十二日向立法會「保安事務委員會」提出「引渡中國條例」（《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》）修法。陸委會昨認為，表面是為了讓香港籍人犯引渡到台灣受審，實際意圖是將包括在港的台灣人，以任何罪名為由即可送到中國受審。

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨在例行記者會表示，這次修法引發香港內部很多討論，認為修法具有政治圖謀，不是單純就台灣刑事案件做引渡，而且侵害香港一國兩制、破壞香港法治、打擊政治異議者，以及有侵蝕人權的疑慮，未來台灣人赴香港也可能重演李明哲事件。

邱垂正說，這次港府修法，宣稱是針對在台發生的港女命案，但台灣針對個別刑事案件，基於偵辦需要，曾向港府提出三次的司法請求，包括遣送嫌犯來台受審、對嫌犯發佈通緝等，但始終未獲港府的回應。

邱垂正指出，長期以來，透過台港策進會與協進會的平台，希望台灣與香港建立制度化的合作機制，以解決台港人員交流頻繁而衍生的跨境犯罪問題，港府都沒有正面以對。陸委會呼籲港方以無涉於政治的務實態度，積極考慮與台灣簽署司法互助協議，從根本來解決問題，以保障公平正義能夠伸張。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/