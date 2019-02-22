對習失信心 中企求售以外幣開價

2019-02-22

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，許多中國企業家近來更願意以比一年前更低的價格出售事業給外國私募股權基金，而且都是以外幣開價，而非人民幣；中國企業家私下坦承，他們出售事業的最大動機是對政府失去信心，對他們而言，美中貿易戰只是對習近平經濟政策開始不滿的一個徵兆。

香港大學亞洲環球研究所所長陳志武表示：「政治不安全是導致中國經濟成長放緩的主因，而非與美國的貿易爭端。」中國的錯誤始於推出「中國製造二○二五」計畫，習近平希望藉此拉近與美國在航太、生技、工業機器人、電動車等領域的差距，但因許多技術是軍民兩用，此舉形同挑戰美國霸權，聰明之道應該是低調進行。

北京當局犧牲私營部門，並加緊控制國有企業，也引發疑慮，即使私營部門創造了大多數的工作。不相信政府會尊重財產權，是過去幾年中國資本外流的主因。摩根大通指出，儘管中國嚴格管制資本外移，自二○一六年以來，中國國際收支數據平均每季有四六○億美元無法解釋出處，顯示中國有錢人仍設法規避資本管制。

相較之下，當前似乎有大量資金流入中國，但這是中國企業大舉向海外借貸的緣故，而非外國直接投資增加或海外資金流入中國市場，外資對中國股債市的投資規模依舊偏低。

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