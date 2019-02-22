美中起草6項MOU、10清單

2019-02-22

本週談判 不預期主要結構議題有突破

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中新一輪高層貿易談判週四起在華府舉行，知情人士透露，兩國談判人員已就棘手議題開始起草原則性的承諾綱要，成為美中貿易戰開打以來最大進展，包括六項諒解備忘錄（ＭＯＵ）及一份中國可削減對美貿易順差的十項措施清單；雙方不預期本週談判在主要結構議題會出現突破，但ＭＯＵ等進展可能使談判和美方提高中國關稅的期限往後延。

美國貿易代表萊席爾和中國國務院副總理劉鶴為首的高層談判，這兩天在華府舉行。路透報導，中方消息指出，美中在減輕貿易失衡方面基本上達成共識，但在中國經濟結構性改變的核心議題仍存在相當大歧見；不過雙方仍致力起草大綱，期在三月一日前達成架構協議。

消息人士透露，談判官員就結構性議題草擬六項ＭＯＵ，包括：強制技術轉讓、網路盜竊、智慧財產權、服務業、匯率、農業及非關稅貿易壁壘；美中官員上週在北京的會談中已互換文本，致力於擬定書面責任要點。

另外，雙方也在研究一份中國可削減對美貿易順差的十項措施清單，包括購買農產品、能源、半導體等；不過，確保美中貿易協議獲得履行的機制仍不明朗，可能會是在未達成協議條件的情況下，華府威脅對中國產品重新加徵關稅。

消息人士警告，談判最終仍有可能失敗，但ＭＯＵ是在大原則和關鍵議題的具體承諾方面，取得中國書面同意的重要一步。

美中九十天貿易休兵期三月一日截止，華府原本威脅隔日將把中國二千億美元產品關稅提高至廿五％，但川普總統週二暗示不排除延長期限。一名了解談判情況的中國官員表示，延長談判期限是一個選項，談判也可能無法化解所有分歧，由美中元首做最後決定。

華府智庫「國家亞洲研究局（ＮＢＲ）」最新報告建議，基於中國採取「重商主義式列寧主義」，美國須重新思考與中國經貿關係；在中國改變不公平貿易措施與政策之前，華府應繼續保持壓力、抗拒北京取消加徵關稅的要求；籌組對抗中國掠奪性政策和不公平貿易措施的跨國聯盟，共同建立和遵守高標準貿易投資協議，並加強防禦措施，相互協調防止中國經濟滲透以及占便宜。

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