長笛美女盲生 德音樂學院第一人

2019-02-21

〔記者陳冠備／彰化報導〕「上帝讓我看不到顏色，卻讓我心中有旋律！」曾榮獲總統教育獎的全盲長笛演奏女孩蔡明秀，今年報考德國國立斯圖加特音樂暨表演藝術學院碩士班，在全球數百位菁英競爭中獲得錄取，成為斯圖加特音樂學院創校一百六十二年來首位視障學生。蔡明秀自許未來學成歸國，能為台灣音樂教育有所奉獻。

蔡明秀 斯圖加特162年首位全盲生

今年二十四歲的蔡明秀因比預產期提早三個月落地，導致視網膜剝離、雙眼失明。但上天將她的視力奪走，卻賞賜給予音樂天份。四歲時蔡明秀就能把聽到的音樂彈奏出來；八歲時她接觸長笛，僅靠記憶與練習便獲獎無數；十二歲時不僅能獨自舉辦演奏會，還獲得總統教育獎肯定。

然而世事多變，當她在學習音樂路上有所收穫時，卻罹患了妥瑞症，顏面神經不自主抽動，但她不怨嘆命運多舛，仍然苦練長笛，以第一名成績徵選進入台南藝術大學，今年一月報考全球知名的德國斯圖加特音樂學院碩士班，再擊敗各國競爭者，成為長笛項目唯一錄取者。

蔡明秀表示，因為從小看不見，對旋律特別敏銳，能記住近千首歌，小時候聽到鳳飛飛唱歌，聽一次就能吹奏。為了實現出國學音樂目標，進入南藝大後才開始學點字樂譜，但過程艱辛不已，幸好師長與同學們鼓勵，學習音樂的路才沒放棄。

珍惜音樂天份 盼當教授貢獻心力

蔡明秀說，因為喜歡德國作曲家巴哈，所以報考斯圖加特碩士班，沒想到當天應試指定曲之一就是巴哈的奏鳴曲，演奏時格外有信心，最後獲三位評審青睞，相當興奮。當下評審就告訴她是斯圖加特創校以來首位全盲學生。對於創造歷史，未來充滿挑戰，蔡明秀表示會繼續努力，目標是成為長笛教授，為台灣音樂教育貢獻心力。

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