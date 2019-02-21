2019-02-21

記者鄒景雯／特稿

民主政治就是這麼好玩，如果不是涉及國家存續的嚴肅問題，在台灣來講就是兩岸關係，其他任何的政策論辯、甚至權力爭奪，肯定是看似山窮水盡，然一轉身總會柳暗花明，沒有過不去的絕路。何以致之？應該要拜可預期的制度之賜，讓所有的衝突都可以自然維持均勢與平衡。這點趣味，是極權國家難以體會的。

就拿高雄市長韓國瑜來說，撇開他的對中立場不談，這部分沒啥好商量的，純粹就其老來爆紅的政治際遇觀察，這位甫在去年底選舉重創民進黨的領頭羊，現在在執政當局眼裡，恐怕可以用一把萬用刀來形容，而且功能多元，好用得不得了。

韓市長當今的民調聲望，冠壓朝野群雄，雌也一樣，許多數據顯示，如果明天總統大選投票，他的勝率高於兩大政黨與第三勢力，這種高人氣，照理會顧人怨，怎會成為萬用刀，讓各方愛用得很呢？這就是最多自由創造最大空間的好處。

事實上，韓國瑜再戰二○二○的機率不高，關鍵在健康。農曆年期間，韓市長一家出國去休息，回來後被競爭對手以花媽從不敢過年不在國內，狂貶了一番，當時他自我辯解：「體力已經燈乾油盡」，大家以為是開玩笑，其實韓國瑜說的是真話，幾個月選戰打下來，他確實精疲力竭，相當吃不消。昨天，有媒體再撩韓相同的問題，他以應該先調查哪位問鼎大位的人身體最差，來打哈哈，再度描述了其體力的重度負荷。他的太太李佳芬日前一句：「太看得起他了」，可以說是道盡一切。

當事人景況如此，然推擁的好事之徒踴躍不斷，這可意外發展出許多邊際效應，例如南部的韓流這麼強，大大壓制了同溫層頗為重疊的台北市長柯文哲，不只支持度不如人，網路聲量也被磁吸走了，這局面讓遇強則弱、遇弱則強的柯Ｐ收斂不少。最近，柯市長點評：「人家說先友後婚，第一步都跨不出去了，後面就很難講」，這ＰＨ值，可以聞到酸度。

不但如此，吳敦義主席也頗懂此刀好用。國民黨的總統黨內初選該如何設計遊戲規則，幾個天王已經交鋒了好幾天，以韓國瑜為例，就被吳主席多次引用，藉以說明全民調之弊，甚至相持不下到極致，支持吳敦義的人馬乾脆撂下狠話：「如果朱立倫非要堅持全民調，不排除拉韓國瑜參選」，大將朱立倫的軍，就讓外界看得目瞪口呆。

轉回頭看民進黨，當然更是盡在不言中。韓市長上任後，朝蔡總統發了好幾門砲，蔡英文一定回應，總統府也會跟進，有國民黨人急著問：一國元首，幹嘛抬高韓國瑜的身價？這，不正是大哉問，所以說，這是一把萬用刀。世間事，脫離不了辯證關係，在此又多一例。

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