陳明通：和平協議就是統一協議

2019-02-21

〔記者洪美秀／新竹報導〕陸委會主委陳明通昨會晤新竹市長林智堅時，針對國民黨主席吳敦義提出若國民黨「重返執政」，將與中國北京簽訂「兩岸和平協議」，他說，「北京不是吃素的」，北京對台的政策就是統一，簽署和平協議就是「統一協議」。

「北京不是吃素的」

陳明通說， 陸委會檢視兩岸人民關係條例確實有涉及政治性的議題協商，但監督機制卻很薄弱，兩岸的政治議題很敏感，北京已提出一國兩制的方向，如果一個政黨要簽署政治性的兩岸相關協議，應該要問問全台灣的老百姓，因此才會希望建立一個高門檻、雙監督的防衛性機制，這是一個長治久安的機制，也是一個防衛性的機制，希望透過兩岸人民關係條例修法，讓居住在台灣的老百姓能安居樂業。

陳明通強調，這不是針對誰或是哪個政黨，如果陸委會不修法、不這麼做，將來一個政黨若沒有任何監督，就可以與北京政府簽訂任何政治性的協議，那老百姓如何確保生存的地方是安全的，因此這是一個防衛性的監督機制。

陳明通並說「北京不是吃素的」，北京的對台政策很清楚，就是統一，統一才有和平，台灣老百姓對這樣的政治性議題，當然有權利監督。

對於中國上海市台辦主任李文輝到台灣參加「雙城論壇」，想到高雄拜會市長韓國瑜卻被限制，韓國瑜揶揄陸委會應打開腦袋。陳明通說，請韓國瑜才要「打開腦袋」，讀讀兩岸條例，不能只想著經貿賽局，忽略政治賽局的主權立場。

陳明通說，陸委會對兩岸的城市交流，不管是經濟上或文化上的交流都樂見其成，但必須依規定提出申請，就像台北市與上海市的「雙城論壇」，已舉辦過多次，陸委會從沒阻擋過，但雙城論壇是經兩個城市的規劃後向陸委會提出申請的，必須依照相關規範執行，李文輝想前往高雄卻沒提出申請，當然必須被限縮，他請韓國瑜才應「打開腦袋」熟讀兩岸人民關係條例。

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