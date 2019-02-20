加徵汽車關稅？ 歐盟嗆棄對美採購

2019-02-20

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國商務部週日將進口汽車及零組件是否威脅國家安全的調查報告呈交美國總統川普，引發國內外汽車業大力反彈，呼籲川普政府不要實施汽車關稅；歐盟執委會主席容克週一表示，川普曾承諾暫不對歐洲汽車加徵關稅，若美方食言，歐盟將立即回應，並不再有責任遵守增購美國黃豆及液態天然氣的承諾。

美國汽車零件製造商貿易協會（MEMA）警告，一旦實施汽車關稅，可能促成國外自行發展新技術，進而讓美國的技術落後他國，對美國汽車業毫無幫助；國外車商也警告，加稅不僅讓進口車售價提高，美國製造的汽車也會因進口零件成本上升，售價跟著提高。

美國國際汽車經銷商協會（AIADA）批評，政府至今不公開調查內容，證明這份調查只是川普為了加徵關稅的「假議題」。國家廣播公司（NBC）則認為，由於美國政府未公開調查內容，可能實施關稅的機率隨之升高。

英國「太陽報」報導，若美國對歐洲進口汽車和零組件課徵二十五％關稅，德國將是最大受害國，德國每年輸往美國的汽車將減至二○五億美元，專家認為美國與歐盟已瀕臨貿易戰邊緣。

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