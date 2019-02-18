分析師︰結構性改革卡關 美中談判恐無成

2019-02-18

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週六在佛羅里達州海湖莊園，接受貿易代表萊席爾和財長努勤等人就美中貿易最新談判結果簡報。儘管美中雙方都說上週北京談判有進展，但白宮表示，在迫使北京當局改變貿易作為方面仍有很多工作要做；有分析師指出，川普可能得做好美中談判將一事無成準備，因為中國不可能在結構性改革議題上做出讓步。

川普聽取最新談判簡報

美中貿易談判上週五在北京落幕，雙方都說此次談判有進展，且正在草擬初步文字協議；但分析師認為，在歷經數次高層官員談判後，沒太多跡象顯示，中國會依美要求進行結構性改革，儘管雙方本週將在華府繼續協商，但達成有意義突破的機率很低。

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）中國問題專家史劍道（Derek Scissors）表示：「雙方在歷經幾輪談判後無法有進展，顯示最後只能達成有限協議。」他預期在二○二○年前美國仍會對中國產品維持一些關稅。

華府智庫彼得森國際經濟研究所貿易專家勒夫莉（Mary Lovely）表示：「最難解決的事情一直被往後推，不免讓外界想像雙方是否可能簽署協議；即使川普和習近平最後在其他議題上達成協議，目前已實施的關稅將會維持下去。」

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