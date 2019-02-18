中國民企被迫姓黨 經濟動能熄火

2019-02-18

編譯楊芙宜／特譯

自中國前領導人鄧小平推動「改革開放」四十年來，中國經濟正面臨「向左轉」危機，包括民企空間被壓縮、國企壟斷特定產業、大型企業「姓黨」（增設中共黨委和重大決議聽從黨委意見）等；知名中國問題專家拉迪（Nicholas Lardy）批評，中國領導人習近平以「國進民退」來鞏固政治地位，但擱置改革卻使得經濟成長動力熄火。

以國進民退鞏固政權

華府智庫彼得森國際經濟研究所中國經濟專家拉迪最新著作「國家的反擊」直陳，習近平上台後不斷鼓吹「做強做大」國企政策，促使「國進民退」，國有經濟短短幾年取代民營經濟，重新成為中國經濟的主導力量；逆轉關鍵是二○一三年起，銀行對民企信貸比重急遽緊縮，從當年五十七％降到二○一六年僅剩十一％，而同期間對國企信貸比重從三十五％激增至八十三％。

國企規模平均膨脹10倍

拉迪以中國官方統計分析，二○一五年起，中國開始出現扭曲市場競爭環境的反競爭合併，由國務院國有資產監督管理委員會來推動國企集團合併，國企集團從一九六家降至約九十八家，資產規模卻由二○○五年約十兆人民幣激增四．五倍，到二○一七年達五十五兆人民幣（約二五三兆台幣），平均每家國企資產較金融海嘯前增加十倍。

拉迪分析，中國目前最令人擔憂的就是繼續信奉「國家主導的經濟成長」模式，中國國企獲得政府補貼，卻有四成虧損，私有經濟的作用在習執政期間被削弱。

中國內部也開始對此趨勢表達憂慮。花旗集團分析師劉利剛報告指出，中國二○一六年來實施的「去產能（去化過剩產能）」和整治環境污染等措施，迫使許多中小民企被擠出其行業，大型國企卻受惠於整併及金援支持；官方「去槓桿（降低借貸債務）」行動也切斷民企信貸額度，造成近年來民企資金斷鏈頻傳。

報告更警告，美中貿易戰已衝擊中國經濟最有活力的民間部門，民企貢獻中國三十一％的城鎮就業、四十四％的出口、五十％的稅收及六十％固定資產投資；中國去年ＧＤＰ成長率僅六．四％，創二十八年最低，除了貿易戰延燒造成投資不振及消費信心低迷外，國進民退更是使經濟動能熄火的最根本原因。

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