中企砸錢搶全球AI人才

2019-02-18

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日經新聞報導，為了爭奪全球數據及人工智慧（ＡＩ）專業人才，美團點評、阿里巴巴、京東商城等中國網路企業，紛紛開出較日本、新加坡等亞洲鄰國更優厚薪水或福利，價碼甚至優於美國及歐洲，企圖磁吸相關人才。

騰訊旗下中國餐飲外賣巨頭之一的美團點評，正在招募機器學習專家及演算團隊領導人，前者可協助其改善無人駕駛外送服務，後者能優化供應、倉儲和外送系統，年薪分別達十八．八萬美元（約五八五萬台幣）和十七．七萬美元（約五五○萬台幣）。

美團點評只是中國眾多砸錢吸引科技專才的企業之一，除了提供高薪，還祭出更多福利吸引人才，例如阿里巴巴及騰訊提供員工無息貸款購屋，京東商城提供員工的小孩免費日照服務。

全球人才招募業者瀚納仕（Hays）日前發布日本、新加坡、中國、馬來西亞和香港的科技職位薪資調查報告，包括ＡＩ開發者、網路安全顧問等，發現數據專家在中國的薪資增幅驚人，年薪從去年以來大漲六十七％到一○○萬人民幣（約十四萬七六○○美元、四六二萬台幣），比新加坡和日本的各約十三．三萬美元和十．九萬美元高出一截。

此外，ＡＩ開發者在中國的年薪最高約十二萬美元，較一年前增加六十％。在日本，這類職位年薪僅增二十％至十一萬美元。

中企高薪徵才策略似奏效，東京募才業者JAC Recruitment負責中國市場經理表示，從日本大學畢業的中國學生，畢業後也不願留在日本企業，因為薪水過低。

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