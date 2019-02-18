彭斯︰華為威脅國安 美揪盟友抵制

2019-02-18

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國副總統彭斯週六痛批華為是嚴重的安全威脅，強調美國將攜手盟邦，對危及通訊技術整合或國家安全體系的企業加強警戒和抵制；而華為負責中東歐和北歐地區業務部門總裁汪嚴旻回批，美國遊說歐洲國家打壓華為是一種政治迫害。

華為反擊︰政治迫害

彭斯週六在慕尼黑安全會議上演說表示，中國法律要求該國企業提供北京當局安全機構透過其網路或設備取得的任何數據，所以我們必須保護重要的電信基礎設施；美國正呼籲所有的安全夥伴保持警戒，並抵制危及通訊技術整合或國家安全體系的企業。

川普政府質疑華為涉入間諜行為，除了已禁止美國聯邦機構採購華為、中興通訊的產品，並敦促友邦不要使用兩家公司產品，川普也考慮簽署行政命令，禁止美企使用兩家公司產品；彭斯在演說中強調，華為和中國其他電信設備廠商所生產的設備藏有可能風險，基於國家安全隱憂，必須避開這些企業。

彭斯上週三在訪問波蘭時曾稱讚該國保護電信產業，不讓華為「上下其手」；波蘭政府上個月以涉嫌從事間諜行動為由，逮捕華為波蘭分公司主管王偉晶和與其合作的一名波蘭前安全官員。

而華為負責中東歐和北歐地區業務部門總裁汪嚴旻回批，美國一些政府官員正試圖遊說其他歐洲國家將華為從5G網路中排除，這並不公平，也是一種政治迫害。

汪嚴旻表示，安全性對整個世界來說都是挑戰，但到目前為止，並沒有看到任何有關華為設備的安全問題，如果任何人存有疑問，希望他們對華為的網路進行檢查，包括代碼；汪嚴旻強調，華為將繼續與歐洲各國的監管機構密切合作，並在布魯塞爾建立一個網路安全實驗室。

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