5樓以下新建物 須地下探勘

2019-02-17

〔記者徐義平、王峻祺／綜合報導〕為確保五層樓以下的新建低矮建物也能有穩固地基，營建署預計修正「建築技術規則」第六十四條，增訂在中度或高度土壤液化潛勢地區，若要興建五層樓以下的新建物，除必須先行地下探勘，甚至在設計規劃時就要納入改善方式，房地產業者指出，此舉對於透天建案的衝擊較大，成本預計加重不少，推估一年最大影響超過兩萬件。

影響逾兩萬件 透天建案成本增百萬

營建署解釋，三年前○二○六南台大地震過後，其實倒塌建物不單只有「維冠金龍大樓」，甚至周邊五層樓以下的建物倒塌情形也相對嚴重，主因是土壤液化所造成，有鑑於此，才會研擬修正建築技術規則第六十四條，將過往未納入要求地下探勘的五層樓以下新建案，從過往可引用鄰地探勘資料，修正為必須進行地下勘驗才能夠申請建照。

台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發分析，目前五層樓以下的透天建案，倘若沒有挖地下室，地基通常是地表下兩公尺左右，不會太深，即便有挖地下室一樓，地基也頂多是地表下三至四公尺，但對比高度土壤液化潛勢區地下二十公尺都是砂土，基本上還是存有土壤液化發生的機率，尤其是地下水充足、又碰上大地震，可能就會發生土壤液化的情況。

根據內政部營建業務指標月報統計，近十二年十五公尺以下建築物取得使照情形，平均一年有近二．三二萬件，若新法上路後，推估一年最大影響超過兩萬件，至於會增加多少費用，戴雲發指出，端視建案大小、鑽孔孔數、深度等而定。台北市土地建築學會理事長余烈指出，地質安全鑑定報告加上審查費用，通常一個案子的費用便會破百萬元，預計這些都會反映在建築成本裡頭，巴巴事業集團董事長黃烱輝也指出，這勢必會增加興建成本，透天房價也會因為成本推升而跟著往上走。

另外，花蓮○二○六地震屆滿週年，花蓮縣政府建設處根據淡江大學的調查報告，發現斷層附近有少部分屬高潛勢土壤液化區，已提計畫向中央爭取三億多元經費，將分四年、二階段精確調查全縣土壤液化情形。

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