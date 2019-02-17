朱矽谷取經 訪蘋果總部

2019-02-17

〔記者陳昀／綜合報導〕表態角逐二○二○總統大位的前新北市長朱立倫赴美展開八天的矽谷產業取經之旅，並於舊金山時間十五日前往蘋果總部Apple Park。朱立倫表示，他是台灣首位受邀參訪Apple Park的政治人物，蘋果前兩百大供應鏈中，台灣廠商占四分之一、全球最多，有人說台灣不能沒有蘋果，但蘋果也不能沒有台灣，矽谷處處可見台灣在全球競爭的角色與優勢。

朱立倫十五日先拜訪YouTube創辦人陳士駿，並參訪Tesla、NVIDIA、Apple Park等新興產業，針對能源、設計、供應鏈、數位經濟、電動車、智慧交通、IoT、AI Nation等議題剖析台灣新經濟的出路；晚餐時，加州州議員Evan Low也作東，邀朱立倫、庫比蒂諾市前市長Gilbert Wong及當地政商界領袖共同餐敘。

朱立倫表示，NVIDIA由台灣傑出科技人才黃仁勳創立，其設計的晶片圖片已發展為新一代AI的基礎硬體，他說，世界先進國家紛紛致力於AI國家建設大計，但台灣限於土地、人口面臨瓶頸，亟需有遠見的政府帶領突破，雖然台灣在研發經費不及其他國家，但在智慧城市、醫療服務都有資料完備的優勢。參訪Tesla工廠時，朱立倫也說，如何兼顧創新、環保，值得台灣借鏡。

朱立倫後續將前往AirBnB、Facebook、Google等數位科技巨擘，並參訪胡佛檔案室，與學者請益會談，最後一天將在史丹佛FSI國際學院，以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表公開演講。

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