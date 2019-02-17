吳又出招︰總統初選贏家接黨魁

2019-02-17

若全黨員投票決定人選 等於呼應黨主席是由全黨員選出

〔記者黃建華、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義近期頻頻拋出總統初選「全黨員」投票，吳敦義昨進一步指出，如果最後決定是由全黨員投票決定總統提名人選，那等於也呼應黨主席是由全黨員參與選出，他可以接受「總統提名人選兼任黨主席」，就算因此他的黨主席任期減少四年，也會尊重。

吳敦義昨南下高雄出席「高雄市各同鄉會」新春聯合祭祖與團拜聯誼大會，現場不少人高呼「選總統！選總統！」還建議吳若當選總統，首都遷到高雄。吳敦義對於是否參選總統並未公開回應，但受訪時強調，總統提名人若是由黨員直選產生，他可以接受由總統提名人兼任黨主席。

吳拋全黨員投票 前立委砲轟

有媒體詢問，前立委孫大千公開質疑，吳敦義開口閉口強調是有黨員、中常委建議採取「全黨員投票」，為何先前黨內這麼多人大聲疾呼「全民調」沒被聽到？

吳敦義指出，國民黨已經歷很多選舉，包括民國一○一年曾採用七成民調、三成黨員投票，但也有中常委認為，如果國民黨推舉總統參選人純粹採取民調，好幾十萬的黨員無法參與，僅由一○六八個人選擇，而不是讓全體黨員決定，他們認為沒有道理。

他說，這事已交給國民黨智庫跟非智庫的學者、專家討論，等討論結果出來會報常會，智庫屆時也會把總統提名人選是否兼任黨主席一併討論。他說，依照慣例，國民黨在四月會公告，也許六月結束，七月就可進行作業，期程是這樣。

吳敦義昨晚也參加大甲媽北巡祈安遶境平安宴，現場有陪同者高喊「吳總統」，主持人則呼籲民眾支持吳敦義帶領國民黨打贏總統選舉。吳致詞時表示，他在上香時祈求媽祖婆保佑所有台灣民眾，不要有戰爭與衝突，讓全民幸福，這也是他最大的責任與祈求。

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