光阻事件損170億 台積電下修Q1營收

2019-02-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電南科晶圓十四Ｂ廠日前發生光阻原料事件，對營運衝擊超出預期。台積電昨估計該事件將使首季營收減約五．五億美元（約一七○億台幣），因此下修第一季財測，第一季營收目標調降約四％、每股盈餘減○．四二元，影響全年每股盈餘減○．○八元。

台積電去年八月爆發大規模電腦染毒事件，影響第三季營收減廿六億元；今年一月南科晶圓十四Ｂ廠生產十二奈米及十六奈米晶圓出現良率異常現象，追查後發現供應商一批光阻原料中某特定成分被處理的方式與過去有異，導致光阻液中產生異質的聚合物，對晶圓產生不良影響。

台積電表示，報廢的晶圓數量高於預估，將使第一季營收減少約五．五億美元、營收目標調降約四％（約七十億至七十一億美元），毛利率減二．六個百分點（約四十一％至四十三％），營業利益率減三．二個百分點（約廿九％至卅一％）；全年毛利率則減○．二個百分點、營業利益率減○．二個百分點、每股盈餘減○．○八元。

台積電表示，經此事件後，已加強線上晶圓檢測，並對進貨原料更嚴加控管。第一季報廢的晶圓將於第二季補足，將貢獻第二季營收約五．五億美元，毛利率增一．五個百分點，營業利益率增二．一個百分點，每股盈餘增○．三四元；因部分產品提前投產，同時一些需求增加，將額外貢獻第一季營收約二．三億美元。

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