避免產業缺地 工業區禁飯店、量販使用

2019-02-16

〔記者黃佩君／台北報導〕台商回台引發「缺地」問題，為了保護工業地不流失，經濟部推出產業用地白皮書，原則上不予工業地由「產一」變更為「產二」，即保留為製造相關用途，不轉變為旅館、量販、餐飲等使用。官員表示，北部部分工業地因鄰近都會區容易流失，希望透過不予個案變更、採通盤性檢討方式，維護產業生產機能。

用地變更以通盤性檢討為主

由於都市擴張，北部部分工業地變更為住商，經濟部白皮書指出，未來產業用地變更將以通盤性檢討為主，不鼓勵個案變更；且編定工業區鄰近都會區者，原則上不予自「產業用地一」變更為「產業用地二」，即不希望由製造變更為旅館、量販、餐飲、零售等商業使用。

根據規定，「產業用地一」允許經營製造、電力、批發、倉儲、資訊及企業總管理機構、顧問、污染整治、宿舍等；「產業用地二」則可經營支援產業，包括住宿及餐飲、金融保險、客貨運、郵政快遞、教育及醫療保健等，但「產二」不得超過全部用地的三成。

官員表示，這一項政策是希望不透過個案變更，儘量採通盤性檢討方式，讓工業區維持生產機能。

過去北部部分工業園區零星變更，導致生產跟住商交錯，兩者都沒有足夠機能的規劃；未來希望能夠以整體規劃方式，避免非產業使用項目降低產業發展效能。

官員表示，目前北部部分工業地一位難求，例如新北產業園區及土城工業區等，因為鄰近都會區較易流失，將是實施重點。

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