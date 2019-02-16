維護產業用地 建立儲地銀行機制

2019-02-16

〔記者黃佩君／台北報導〕因應台商回流「缺地」問題，為防範產業用地流失，並為新增工業區「找地」，經濟部將建立「產業儲備用地」機制，配合國土計畫分區將儲備用地劃入「城二之三」用地，不僅備好用地潛力股，也將開發時程自四年縮短到一年左右。

美中貿易戰引發台商回流，目前還有六十多家台商打算回台。經濟部表示，目前返台台商對土地需求尚可解決，約有三公頃仍在覓地，但並非找不到地，而是廠商心中有更好的土地，希望能溝通處理，經濟部正媒合中。

開發時程4年縮為1年

經濟部並配合國土規劃公布「產業用地白皮書」，做為日後工業地政策以及部會協商的指導方針。根據白皮書內容，將建立相當於「工業地銀行」的產業用地儲備機制，未來擇定適宜區位後，即在國土計畫分區中列為儲備用地，目標是滿足至二○三六年台灣須增加三三一一公頃產業用地的需求。

官員表示，過去產業用地常涉及國土計畫變更，動輒耗上三、四年，不容易適應台商回台等需求；而縣市國土計畫將於二○二○年公告，各縣市也將在今年中陸續提交新計畫。

經濟部希望依地方政府需求，排除敏感不宜開發區域後，選擇適當區位規劃產業儲備用地，並納入縣市國土計畫；這些土地將納入「城鄉發展地區第二類之三」，若要進行開發利用，地方政府只須辦理個案變更，不用再大費周章進行國土計畫變更，時間僅需一年左右。

官員表示，產業儲備用地應優先從新訂或擴大都市計畫中提出一定比率，具體比率將由中央及地方會商，其次則是國營事業或公有閒置用地。目前徵收民地相當困難，建立儲備用地可活化並加速新設工業地速度；但地方若要開發新園區，仍會優先盤點目前園區，不會浮濫開發。此外，未來透過儲備機制取得的用地，出租比率須超過五十％，避免「屯地」。

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