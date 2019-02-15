【爭議落幕】總統盼勞資更多對話的開始

2019-02-15

〔記者蘇永耀、李欣芳、蘇芳禾、林良昇／綜合報導〕華航罷工事件昨晚落幕，總統蔡英文表示，華航的勞資爭議已經落幕，希望正是勞資雙方更多對話的開始。行政院長蘇貞昌也說，感謝華航與機師工會互相體諒，為維護飛航產業競爭力與優化機師的工作環境而努力，過程雖有衝突，但也讓公司更進步。

總統在臉書強調，這段時間她跟行政院長蘇貞昌緊盯所有過程，她要特別感謝行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，以及在第一線主持協調的交通部次長王國材，還有許多為此付出的行政團隊同仁。

總統說，這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止，解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。她說，確保旅客權益、保障勞工福祉、華航永續經營是我們的共同目標。

總統強調，理性對話的模式會是未來勞資爭議的最佳解決方式。

蘇貞昌也在臉書表示，他非常感謝陳其邁、林佳龍、勞動部長許銘春及鄭文燦一起合作攜手為公眾服務，讓政府扮演重要的溝通平台。

民進黨立委鄭寶清表示，台灣是兩家主要航空公司寡占，罷工預告期或是維持最低運量是可能的解決方式，也可避免有人沒辦法回國，傷害消費者權益。民進黨立委陳亭妃表示，各國對於罷工預警都有相關的機制，未來可考慮修法規範交通、航運等特殊行業應該有罷工預警期。

但國民黨立委陳宜民認為，台灣的罷工門檻已經很高，如還要訂預告期，有點疊床架屋。國民黨立委林奕華則說，只檢討預告期對勞權是傷害，畢竟工會去年就取得罷工權，也釋出可能會在春節罷工的訊息。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/