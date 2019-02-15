影響3萬旅客 華航明拚正常營運

2019-02-15

交部介入 勞資4輪協商 5訴求皆達共識

〔記者鄭瑋奇、蕭玗欣、劉力仁／綜合報導〕桃市機師職業工會發起華航機師罷工行動昨晚落幕，歷經交通部介入勞資四次協商，機師工會提出飛行時間八小時改派三人、十二小時四人及特殊航線加派人力、外籍機師進用限制、第十三個月全薪等訴求皆達成共識，但工會期望的「禁搭便車」並未成真，此次罷工條件預計將為華航所有機師共享。

未禁搭便車 所有機師共享

華航官網日前宣布今天取消十四個航班，昨天深夜停止罷工之後回復三班，改為十一班。華航總經理謝世謙表示，今天航班執行率達九十六％，希望明天回復百分之百，全面正常起降。

今取消11航班 執行率96％

原本雙方針對禁止對罷工成員秋後算帳及撤換華航問題高層等僵持不下，一度改成密室協商，最終決議華航對機師工會及會員在罷工期間所作所為，若能符合法律所訂的爭議行為言行，公司予以尊重。至於是否撤換主管，工會一度點名華航董事長何煖軒，則改為由華航研議管理制度。

簽和平協議 3年半不罷工

雙方達成共識後，更簽定「和平協議」，在團體協約有效期間（二○二二年八月三十一日），雙方都放下爭議行為武器（不會罷工），有新爭議就循調解跟仲裁解決。

華航表示，答應工會訴求後，增派人力一年約增一億五千萬元，飛安獎金方面，每年約增一億二千萬元，詳細金額於二月二十一日討論。

至於華航機師罷工造成三萬名旅客行程受延誤，華航表示，將負起旅客和旅行團賠償責任，旅行社採實報實銷，個人旅客賠償費用預計一天將補償最高二百五十美元，遠高於當時空服員罷工，由於目前賠償申請仍未完全提出，華航尚難統計損失金額。

人力與獎金 約增2.7億

機師工會宣布罷工之後，共收到六百二十二張機師檢定證，隨著罷工時間拉長，開始有機師改變態度取回檢定證，到罷工結束前已有超過一百二十一位機師索回檢定證，機師態度明顯開始轉向，也是促使工會見好就收的主要原因。

謝世謙表示，過去罷工時資方採取消航班、併班飛行等方式因應，今天復工後，航班執行率達九十六％，希望明天回復百分之百航班執行率。

機師︰飛航派遣感受善意

華航資深機師表示，機師比較關心的是飛航時間，這次資方同意飛航時間八小時以上派遣三名機師，飛航時間十二小時以上派遣四名機師，另外，飛行美國內陸、中國、帛琉、關島等五條特殊航線另外處理，有感受到資方善意。

昨天華航董事長何煖軒也到場，但由總經理謝世謙代表華航簽約，何煖軒表示，謝世謙全程代表談判，最了解情況，勞動部也認同謝世謙有代表華航簽約的權利。

華航機師罷工進入第7天，已有100位機師向工會拿回檢定證，航班將恢復正常起降。（記者朱沛雄攝）

華航與桃市機師職業工會 協商結果表

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