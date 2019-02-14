中國駭歐美竊密 歐盟擬制裁

2019-02-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家安全部支持的中國駭客團體「APT10」被查出大舉入侵美、英、日、法、德、加拿大、芬蘭、瑞典、瑞士等至少十二國、逾四十五個政府機構與企業的電腦系統，竊取商業機密、智慧財產及其他情資。英國上月二十八日正式在會議中向歐洲聯盟提交相關「受駭」證據；與會知情官員透露，歐盟已在商討針對中國政府駭客行為的反制舉措，可能選項包括實施制裁、發布聯合警告，擬於歐盟與中國四月舉行峰會時向中方提出相關問題。

APT10至少駭12國、45個機構

中國駭客團體「APT10」自二○○九年活躍至今，基地位於中國天津，也被稱為「MenuPass」、「Stone Panda」、「Red Apollo」，主要的網路滲透目標包括國防、航太、製藥、礦業等政府機構與企業。該組織不僅會直接攻擊具有高經濟價值的電腦系統，也會透過「魚叉式網路釣魚」（spear-phishing）、在非執行關鍵任務的系統上安裝惡意程式、入侵資訊代管服務供應商（MSP）等手法竊密。

駭客幕後推手指向中國國安部

英國國家網路安全中心（NCSC）去年底指出，APT10「幾乎就是」持續鎖定一系列跨國企業竊取商業機密，「導致英國經濟損失」。英國外交大臣韓特當時指稱，「APT10駭客行動」是針對英國及其盟友、迄今已知影響範圍最廣泛的網路滲透事件之一，抨擊北京當局未履行「不得從事或支持透過網路竊取智財或商業機密」的承諾，表態將採取必要措施以確保法治得到維護。

歐盟若要針對「APT10」的行為來制裁中國，必須獲得歐盟會員國的一致同意，但消息人士透露，歐盟成員國目前對此意見不一。至於英國，則預定在三月二十九日脫離歐盟。中國駐歐盟使團發表聲明，聲稱相關竊密指控為「捕風捉影，毫無根據」，背後有其他的動機。

不過，美國司法部去年底已正式起訴參與APT10駭客行動的中國男子朱華、張士龍，指控他們聽命於中國國安部，駭入美國航太總署（NASA）、美國海軍、IBM等機構，竊取機密情資。當時包括英國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭也都發表官方聲明，譴責中國利用駭客組織竊密，且所有聲明都指稱「APT10」的幕後推手為中國國安部。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/