10大特殊航班 華航讓5條

2019-02-14

〔記者陳宜加、鄭瑋奇、劉力仁／台北報導〕華航勞資第三次協商，昨凌晨一點起馬拉松夜戰十一小時，終於針對糾結甚久的航班派遣人力案先達成共識；飛行時間八小時以上航班改派遣三人、十二小時以上四人派遣。至於八小時以下的深夜紅眼、低飛時等特殊航班，華航則同意安克拉治─紐約、帛琉、西安、重慶紅眼貨機、關島等五特殊航班先增派

人力，有華航資深機師表示可感受到資方誠意。

8小時3機師 12小時派4人

根據華航十二日公告，八小時以上改三人、十二小時以上改四人，加上去年已答應的飛安獎金一．二億元，每年約增加四．三億元支出；五條特殊航線成本仍須精算，推估合計逾五億。

華航機師二月八日罷工後，交通部先前介入邀集機師工會與華航資方進行兩次協調，但因工會訴求一變再變且雙方歧見深而破局。昨日三方應工會要求自凌晨一點展開協商，終於達成八小時以上航班改三人、十二小時以上航班派遣四人共識。

機師工會另提出十條「低飛時、高工時」特殊航線，要求加派人力，但華航認為，去年紅眼航班共一○三六班，平均一名機師一個月不到一班，且勤前、勤後休息時間足夠，若十條航線全部加人，估計一年得再增加約四．五億人事費用，加上住房等其他附帶支出甚至上看七億。

華航人事成本 估增加逾5億

雙方拉鋸後，凌晨兩點半，華航首先同意安克拉治─紐約改三人，討論三小時後，再同意帛琉改三人。工會乘勝追擊，指曼谷、西安、金邊等三條航線，長榮已是三人派遣，要求比照。清晨六點，華航同意西安改三人，另讓步重慶紅眼貨機改四人但取消隔天休假；同時也同意關島三人來回改兩人過夜。上午八點十七分，雙方終於就十航班達成五條加人的共識。現場鼓掌通過。

根據協議內容，飛航時間八小時以上三人派遣，簽署月十四日前於次月實施、十五日後次次月實施；十二小時以上四人派遣，除七四四機隊簽署月後最晚第七個月起實施，其他機隊十四日前次月實施、十五日後次次月實施為原則。

昨日僅完成機師工會罷工訴求的五分之一項目協調，今日雙方將持續協商，包括機師培訓、禁搭便車條款等，其中不少涉及介入華航公司管理權責，對於華航其他堅守崗位員工恐不公，預計要達成共識有甚大難度，將是一場困戰。

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