中生代攜手處理罷工爭議 蘇揆：值得鼓勵

2019-02-14

〔記者李欣芳、蘇芳禾、蘇永耀／台北報導〕華航機師罷工協商終於達成部份共識，行政院長蘇貞昌昨晚受訪表示，他看到行政院副院長陳其邁在他指派後，與交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦一起合作，在為解決事情而努力。中生代大家能夠這樣一起攜手，為公眾服務，讓政府有效率，讓爭議儘快落幕，是很值得鼓勵的。

陳其邁表示，希望雙方能儘速談出一個社會大眾都能接受的結果。至於華航董事長何煖軒是否應該撤換？他說，現在處理華航罷工雙方歧見，人事問題現階段不討論。

部分人士指總統府神隱，與兩年前處理華航空服員罷工時的態度兩套標準，總統府發言人張惇涵昨日反駁說，此事不是宮廷劇，不必憑空杜撰不實劇情，蔡總統對於此事關注，不會有兩套標準問題。

張惇涵指出，蔡總統與行政院長蘇貞昌都高度關注，協商主體是華航勞資雙方，從中央到地方，整個行政團隊都全力協調。蔡總統的態度很清楚，就是勞資雙方意見雖有分歧，但一定要坐下來談，創造旅客、勞方與資方三贏，確保旅客權益、保障勞工福祉與華航永續經營。

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