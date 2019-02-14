勞資夜戰 有人失言有人胃痛退場

2019-02-14

〔記者陳宜加、鄭瑋奇／台北報導〕華航勞資協商馬拉松夜戰將近十一小時，拉鋸過程中，發生不少唇槍舌劍場面。工會協商代表一度失言媒體是來「看熱鬧」、甚至聲稱要求凌晨協商竟然只是「開玩笑」的烏龍。面對工會律師嗆聲：「如果不同意，難道要我們罷工一個月？」一向個性溫和的交通部政次王國材則是硬起來回嗆：「不要威脅我！」

桃市機師職業工會常務理事陳蓓蓓昨與華航舌戰時，因華航數度提及媒體，脫口表示：「媒體只是來看熱鬧的」，引發徹夜守候的媒體譁然。陳蓓蓓事後道歉，辯稱失言是疲勞造成。

凌晨一點協商由工會提出，但陳蓓蓓昨竟說：「本來只是開玩笑，沒想到交通部當真，才搞出這個烏龍，將錯就錯。」也引發議論。

工會律師嗆聲 交部次長硬起來

華航勞資雙方針對特殊航線討論僵持不下，王國材一度建議日後再議，工會律師代表卻嗆聲：「如果不同意，難道要我們罷工一個月嗎？」王國材怒回：「不要威脅我！」並要求將發言權交還機師。

華航法務部經理單嘉鈴因連續上班超過廿六小時，昨協商尾聲前胃痛，被扶出場外。

此外，工會協商代表數度提出長榮部分較優派遣條件，但談話內容失焦，指長榮機師拉著名牌行李箱，華航機師只有便宜款式。華航反駁，華航機師休假遠遠多於長榮，是否要比照縮減？

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