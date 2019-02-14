航空界人士警告：華航若再讓步 恐被外航吃掉市場

2019-02-14

〔記者劉力仁／台北報導〕華航機師談判出現轉圜，有航空界人士評價，華航資方這一次談判雖是讓步，但還「守得不錯」。航空界人士也警告，如果華航資方真的答應飛航七小時派三人，最後恐勢必可能取消這類航班，或是最後真的需瘦身減班，讓市場改由外航或廉航來取代，到時候外籍航空機師派遣了幾位，或有多少飛時限制，台灣政府根本管不到，訴求要爭取工作權益的工會恐怕得不償失。

航空界人士分析，華航目前同意的飛航時間十二小時以上四人、八小時以上三人，跟外籍航空公司差不多，也接近國外AOR法規多是十三小時以上四人派遣，八或九小時以上三人派遣。

其他航空公司恐被提出同樣要求

外界憂心華航協商讓步，未來其他航空公司恐也將被工會提出同樣要求，航空界人士則表示，長榮與華航的航線結構不同；華航的貨機多、串聯、短程航班多，從台北飛到美國的機師要轉飛內陸航線，休息時間較短。長榮越洋航線都以波音七七七飛航，貨機數量僅約華航的四分之一，也較少串聯航班，機師飛越洋航線後，較可充分休息三十六個小時，兩者感受應不一樣。

長榮去年跟機師工會談判十六項議題中，特殊航線部分討論了九條，其中四條獲致共識，剩下五條未來應可獲共識。另長榮並沒有帛琉、關島航線，也沒有中國的紅眼貨機 ，西安航線也已派遣三人。

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