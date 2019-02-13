沒九二共識 照樣貨出去 去年農產外銷54億美元 創20年新高

2019-02-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣去年農產品外銷打破三項紀錄，外銷出口達五十四．七億美元創下二十年新高，水果外銷一億三千萬美元也創紀錄，甚至我國農產品出口到中國金額二十二．七億美元亦刷新紀錄，成長二十三．二％，今年目標出口要破六十億美元。農委會主委陳吉仲表示，沒有九二共識，台灣農產品也出得去，一樣照賣。

出口到中國22億美元 也刷新紀錄

農委會統計，去年我國農產品外銷五十四億美元，前三名是鮪魚、鰹魚和石斑魚。其中水果出口總量七萬公噸、一億三千萬美元，近五年成長兩成五，以鳳梨、釋迦和芒果為前三大。

鮪魚、鰹魚和石斑魚 外銷前三名

農產品去年輸中也創新高，以石斑魚占大宗、金額達一．○九億美元，第二名茶葉、金額五千兩百萬美元，第三、四名是鳳梨、釋迦。且去年水果輸中佔水果外銷總量的比率逾七成五，較近五年增長四成，釋迦去年輸中量更比前年成長七十八．七％，鳳梨輸中也增一成六，柑橘類則大增近六成。

有人說，承認九二共識貨才出得去？陳吉仲強調，台灣市場很淺碟，農作物數量稍微波動就會影響價格，因此一定要增加外銷，去年外銷產值增加十％，輸出中國的比率還是很高，有沒有九二共識都一樣賣，主要是農民不能自己單打獨鬥，需要集結。

農委會年初打造農產品外銷整合平台，由農委會調查各國消費者需要的品種偏好、品質標準及用藥規定等資訊，物流冷鏈全部整合，再幫忙尋找新興市場，透過各種管道把農產品賣出去。

農委會國際處指出，農委會四軌並進開拓市場，首先和外貿協會結合，多辦海外展覽開拓市場；台農投、台農發則與出口業者結合，有的走中東、有的開發北美；分布全球九十幾國的台商會分會，協助引薦各國通路商和貿易商，打開通路；中央更要和地方縣市合作特色行銷。農委會今年強力外銷品項將鎖定台灣稻米和香蕉。

台灣農產出口創20年新高

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