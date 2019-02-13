超加工食品 吃多易早死

2019-02-13

法研究︰多吃10％ 死亡風險增14％

〔編譯魏國金／綜合報導〕每吃一口美味方便的即食食品可能不經意也縮短壽命，根據法國一份新研究指出，增加食用十％超加工（ultra-processed）食品，將提高十四％的早死風險。美國羅格斯大學營養學家費茲傑羅（Nurgul Fitzgerald）建議消費者在購買即食食品時看看成份標示，「只買原料最少，而且原料你看得懂的產品」。

多樣原料加工 恐引發疾病

這份十一日刊登在「美國醫學會內科醫學期刊」（JAMA Internal Medicine）上的研究指出，「超加工食品是以多樣原料工業化製成，這些原料通常包含為技術與外觀目的而使用的添加劑」，「超加工食品大多以零食、甜點、即食或加熱餐的形式被食用」，由於這些食品多半含有大量的糖、鹽與飽和脂肪，而有引發癌症與心血管疾病之虞，進而推升早死風險。

現代人的飲食中，超加工食品的占比偏高，調查發現，美國成人的總飲食有六十一％是超加工食品，加拿大六十二％，英國六十三％。在該新研究中，共有四萬四五五一名四十五歲以上法國成人參與，其平均年齡五十七歲，近七十三％為女性，除了完成健康等問卷調查外，他們每半年還須提供飲食紀錄。

一天一炸雞 死亡風險增13％

研究人員據此計算每位參與者的飲食總量與超加工食品的消耗量，結果發現超加工食品在食物攝取總重量中佔逾十四％，總熱量則為二十九％。在七年期間共有六○二人辭世，其中二一九人死於癌症，三十四人死於心血管疾病。研究顯示，一天一份炸雞將提高十三％的死亡風險。研究人員說，該發現需進一步研究才能確證，不過推測，添加物、包材（化學物質附於食物上），以及加工本身，包括高溫處理，或許是有害健康的因素。

購買前看標示 只買原料最少的

英國劍橋大學流行病學家弗洛希（Nita Forouhi）指出，該研究顯示高加工食品的消費反映社會的不平等：低收入、教育程度低或獨居者的食用量不成比例的多，「這些食品十分誘人，因為它們較便宜、口感佳、易取得、高度行銷、即時可吃、保存期限長」，社會應該更加關注並處理這些不平等。

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