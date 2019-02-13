中國急了？ 劉鶴現身副部長級磋商

2019-02-13

〔編譯羅綺／綜合報導〕美中副部長級官員在中國北京展開磋商，為週四、週五的部長級談判鋪路，雙方均發布樂觀信號；白宮顧問康威（Kellyanne Conway）週一表示，川普希望很快就能跟習近平會晤，三月時兩人有可能在海湖莊園見面。週一中國國務院副總理劉鶴再次短暫現身美中副部長級談判，顯示中方迫切希望達成協議。

彭博報導，白宮顧問康威透露，川普其實想在近期跟習近平會面，「總統想要達成協議，他要一個對美國、美國勞工，以及美國利益都公平的協議」；三月在海湖莊園舉行川習會是有可能的。南華早報報導，消息人士指出，中國方面希望在今年三月二十六日至二十九日的博鰲亞洲論壇時舉行川習會。

週一美中雙方在北京展開副部長級磋商，為即將登場的部長級談判鋪路；美國財政部長努勤昨已抵達北京。中國官媒環球時報透過其微博透露，中國國務院副總理劉鶴再次短暫現身副部長級會議；外界分析這是中國在釋放「正面訊號」，顯示中方迫切希望在貿易戰休兵期限之前，雙方能達成協議，終結貿易糾紛。

另中國電信大廠華為在美國的命運將於未來幾週內揭曉。CNBC報導，美國一月底正式起訴華為及其財務長孟晚舟，聽證會將在二月二十八日於西雅圖西區聯邦地區法院舉行。

美國積極尋求引渡孟晚舟，加拿大司法部得在三月一日最後期限前決定是否給予「訴訟權」（Authority to Proceed），若加國司法部同意，將於三月六日舉行引渡聽證會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/