埃及電信大亨︰中國洗劫他國已久

2019-02-13

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國總統川普揮舞關稅大棒，要求中國進行結構性經濟改革；埃及電信大亨薩維里斯（Naguib Sawiris，見圖，法新社）大力支持川普，他說：「中國洗劫我們很久了，川普挑戰中國的舉動是正確的」，並認為以他電信專業來看，各國確實應該對華為設備的安全感到擔憂。

CNBC報導，薩維里斯表示：「長期以來，我們閉上眼睛任由中國洗劫，現在當我們義正辭嚴地說『你應該改變』，中國仍慣於為所欲為，並認為『隨你怎麼說』；不過中國領導階層相當高明，他們只會改『可以改的』，絕不會全面進行結構性改革。」

但薩維里斯對美中貿易談判抱持樂觀態度，認為雙方將可達成協議，很多事情會改變，因中國經濟惡化將迫使他們暫時妥協，不然無法實現更大的野心；他也指出，全球地緣政治動盪不斷，例如中東的混亂、中國不斷對台灣施壓，不管是貿易戰或真戰爭，人們都期待改變。

坐擁埃及電信王國的薩維里斯指出，在美國推動下，各國以國家安全為由，掀起聯合抵制華為風潮，這樣考量是合理的；「電信是我熟悉的領域，但西方國家花了很長時間才開始擔憂華為存在風險，『他們確實該擔心』，現在才開始禁止華為參與國家5G建設。」

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