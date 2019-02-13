台禁購中資通產品 擴及國營事業

2019-02-13

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府要擴大禁止中央等機關採購中國資通訊等產品，將由行政院發布「各公務機關使用陸資產品處理原則（草案）」，據透露，幾經商議與釐清，國營事業也將適用此行政命令。

行政院高層官員表示，國營事業與中央政府是一體的，因此，該行政命令既然要禁止行政院所屬各部會採購中國資通訊等產品，理論上國營事業也應適用。

政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）指出，行政院還在討論處理原則的內容，包括釐清這項行政命令的適用範圍，例如除國營事業之外，地方政府機關是否適用等，據她了解，本週應該還不會公布。

中國華為通訊產品引發國際資安強烈疑慮，美國國會「美中經濟與安全審查委員會」去年四月發布「中國對美國聯邦資通訊科技供應鏈所造成風險」報告，除點名華為、中興、聯想電腦的資安隱憂外，也對中國官方可能影響的企業如清華控股、冠捷科技與浪潮集團感到疑慮。

行政院原本預定一月底發布有關處理原則的行政命令，另於三月發布中資產品的黑名單，為求慎重，時程已延後；知情官員表示，政院希望能進行更周延的討論後才對外公布。

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