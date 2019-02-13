以英擬劃紅線 阻中資插旗敏感科技

2019-02-13

以將成立跨部門機構嚴審

英擬訂新外國投資法防堵

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國對以色列科技公司的投資，已令以色列政府提高警戒，將成立類似美國外國投資委員會（CFIUS）的跨部門機構，監督中國涉及的敏感交易；英國政府也打算制訂新外國投資法，禁止華為等中國廠商參與具戰略重要性的計畫。

包括美國國安顧問波頓及以色列國內情報首長在內的國安官員，近來針對中國投資以色列科技公司都發出警告，擔憂中國對生產軍民兩用產品的以色列公司加強投資，例如無人機及人工智慧產品；並憂心中國恐利用以色列公司來獲取美國機密，或將以色列技術轉移給伊朗，而伊朗是以色列主要敵人。

以色列情報機構Mossad前主管哈勒威（Efraim Halevy）表示，以色列在發覺中國投資構成的安全威脅上反應遲鈍，中國對生產軍民兩用產品以色列公司的投資最令人擔憂，他支持中國繼續在以色列投資，但必須對此進行國安審查。

中資投資以色列 去年大幅增加

根據研究機構IVC Research Center報告，去年前三季針對以色列科技公司交易中，中國投資人參與十二％，較三年前明顯增加；去年前三季以色列新創企業進行十七次、超過二千億美元融資，都能看到中國投資人的身影。

根據英國太陽報報導，英國內閣打算制訂新外國投資法，禁止華為等中國廠商參與具戰略重要性的計畫；內閣秘書長塞德威爾（Mark Sedwill）表示，他擔憂華為若參與這種重要的基礎建設，可能危及國安。

英國官員擔憂，若全面採用華為5G設備，可能幫助中國監視英國民眾和駭入私人企業；如果不排除華為的設備，英國在「五眼情報」聯盟將遭到孤立，美國、加拿大、澳洲和紐西蘭等四個成員國都已禁止華為參與5G網路建設，只剩英國仍未完全禁止。

各國對華為採取或研擬中的防堵措施

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