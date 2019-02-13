拒華為 美國務卿籲盟邦選邊站

2019-02-13

龐皮歐訪中歐下通牒

警告匈牙利不把關 美將難以合作

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐訪問中歐，到訪第一站匈牙利時，他就以「我們或他們」近乎下通牒般呼籲盟友要選邊站，不要再採購華為（Huawei）設備，否則美國將更難以和盟邦間合作，並警告匈牙利和中國建立緊密關係的危險；華為在非洲和南太平洋國家則被控涉及賄賂醜聞等非法行為，遭到調查。

龐皮歐在與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）召開聯合記者會時表示，「中國握手示好時通常有附帶條件，這些條件會讓匈牙利在政治和經濟上背負債務」；若允許華為在匈牙利擴張，民眾隱私恐面臨風險，匈牙利也可能受到中國剝削。他隨後和匈牙利總理奧班晚宴時，也提到類似顧慮。

龐皮歐宣布計畫與匈牙利簽署防衛合作協定，美國將加強支持匈牙利，以助其對抗貪腐；他與西亞爾托會談時討論「允許中國在匈牙利佔據橋頭堡的危險」。美國和西方盟友相信，華為設備恐被中國政府用於間諜活動，華為在中歐的擴張是為了取得在歐盟市場戰略地位。

西亞爾托表示，匈牙利希望深化和美國的關係，兩國防務合作協議已完稿，匈牙利向美國購買中程飛彈的談判也進入後期階段；匈牙利並將派遣更多軍隊參與北大西洋公約組織（NATO）在阿富汗的行動。

至於中國和華為問題。西亞爾托說，「我認為最終應該拋開虛偽」，匈牙利與華為簽署建構5G網路的協議也包含英國和德國承包商。華為稱在匈牙利正設立一個大型物流樞紐，以提供當地約七成民眾的服務。

龐皮歐對媒體表示，華府希望確保匈牙利能瞭解到採用華為設備可能帶來的安全風險，「如果那類（華為）設備與美國重要系統坐落在同一處，我們就很難與這些國家合作」。

華府尤其擔心華為在匈牙利和波蘭的擴張。龐皮歐隨後還將訪問斯洛伐克、波蘭、比利時和冰島。華為員工上月甫在波蘭因涉及間諜活動，遭到逮捕。

喬治梅森大學訪問研究員凱澤爾（Andy Keizer）在美國國會作證指出，過去十二年來，華為和另家中國電信大廠中興通訊在全球被廿一國「調查或被判」腐敗罪成立，包括南非、阿爾及利亞、巴基斯坦、尚比亞、索羅門群島在內；阿爾及利亞已禁止華為參與政府專案的招標。

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