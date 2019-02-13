外界分析工會下一步：明年選前大罷工

2019-02-13

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於華航機師持續罷工，政府部門除持續協調勞資雙方進行談判，也對未來發展情勢審慎因應。相關人士表示，眼前除努力讓這場罷工事件能平和落幕，也不排除工會策略是打算戰完華航再戰長榮，以戰養戰；甚至醞釀於明年大選前串聯陸海空鐵公路各運輸事業，展開全國大罷工。

禁搭便車條款 恐衝擊所有企業

這次機師工會提出的五大訴求裡，包括與工會達成協議由「會員專屬」，相關人士分析，工會主張的「禁止搭便車條款」，要求爭取到的權益由工會會員專屬，盼藉此壯大工會成員。然而，在罷工期間留守的值勤人員是加倍辛勞，如果罷工者加薪、留守者沒加薪，無法做到最基本的一視同仁，恐更易擴大矛盾。同時也會進一步衝擊全部國營事業及民間企業。

工會若再走極端 華航恐收回讓步

相關人士也指出，在交通部強勢主導下，華航已被迫誠意盡出，工會卻不願見好就收。若再繼續走向極端，恐將正中華航資方的下懷，讓華航順理成章收回原答應交通部的讓步，最後恐一事無成。而原想當公道伯的交通部，恐將轉而優先慎重考慮華航經營危機，若導致勞資雙方無法繼續對話，勞動部或桃園市勞動局恐也很難再努力。

相關人士同時憂心，罷工對於其他仍在值勤的機師，以及第一線面對旅客情緒的地勤人員所增加的工作負擔，工會均置身事外。雖然罷工的機師不能支領薪資及相關福利，但華航內部現也流傳部分工會幹部早已預先得知罷工時間，因而先在這段期間請假，如真有所謂「自己沒罷工，叫別人罷工」現象，勢必動搖其內部的信任基礎。

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