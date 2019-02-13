華航提應變計畫 4航線擬減班、停飛

2019-02-13

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工，勞資協商遲遲未能達成共識，戰線持續拉長，華航已提出應變計畫給交通部。據了解，應變計畫包含三階段，若勞資雙方下次又談不成或一直延長罷工，不排除啟動第二階段減班，將耗人力、獲利不佳的航線優先停飛或減班，包含紐約航線。

華航應變計畫分為三階段，第一是調度，罷工行動開始後已啟動，華航估算運能可維持八十七％至九十二％，其餘由自家台灣虎航、華信航空支援，並由其他航空公司協助簽轉。機師人力方面，華航統計參與機師罷工人數五五○人，仍有七五○名機師人力可運用。

應變計畫第二階段則是減班，不排除優先針對獲利狀況不佳的航線，砍班次數或甚至停飛，據了解共計四條航線列入名單中，部分航線每週砍一半班數。

台北─紐約可能停飛

可能停飛或減班的航線，包括台北─紐約，還有夏威夷、墨爾本、羅馬。華航營運紐約航線今年進入第卅六年，僅一年賺錢，近年更每年虧損上億元，主因在於淡季載客率僅約六成，且甘迺迪機場降落費太貴。華航統計，光是紐約一條航線，每週就有卅名機師左右的人力需求，若要停飛，華航可以直接喊停，不影響航權。

至於華航應變計畫第三階段，則是未來改革，將從內部進行全面性改革。

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