華航：機師每月不到1次「紅眼航班」

2019-02-13

〔記者陳宜加、李雅雯、林惠琴／台北報導〕機師工會向資方挑戰，今天凌晨一點起馬拉松協商八小時，讓資方體驗疲勞。但事實上，根據華航統計，目前特殊航班每名機師每月飛不到一次、一年平均八次，並給予更高休息時間。

給予更高休息時間

紅眼航班指深夜至凌晨時段出發的航班，並於隔天清晨或早上抵達目的地，名稱由來為乘客下機時睡眼惺忪、眼睛泛紅。根據「航空器飛航作業管理規則」（ＡＯＲ）針對紅眼航班相關規範，不得超過連續三天派遣，若連續兩天，執勤後應給予連續卅四小時以上休息時間；若連續三天，應給予連續五十四小時以上休息時間，除非在每趟紅眼航班任務後給予連續十四小時以上休息時間。

民航局表示，僅約半數國家有紅眼航班相關規範，有國家僅納入一般飛時規範。我國參考英國訂定規範，且二至五點為出發時間，因此等於凌晨報到、跨至隔天清晨落地的航班都算。

華航表示，工會協商時提到的特殊航班，上海跨夜班勤前休息廿小時、勤後休息四十二小時，前後勤務間隔七十二小時中，飛航執勤時間八至十小時，且這類特殊航班每人每月不到一次、一年平均八次，工會不應以特殊案例以偏概全。

根據民航局一○四年「航空公司空勤組員飛時管理專案檢查報告」，華航全數過關，平均一名機師執行紅眼航班的次數為每月○．六五次。

飛安會建議由中華航空事業發展基金會出經費，蒐集機師提報的疲勞航班，以及機師飛行前與飛行中資訊，委託專業公司以疲勞生物數學模式分析系統檢視，讓疲勞航班有更科學的依據。

勞動部官員則以輪班制做說明。假設這天飛的是上午起飛的班機、隔天飛的是紅眼班機，兩個班間的休息時間至少連續十一小時。

衛福部官員表示，醫護人員也會有紅眼的輪班班表，但有額外的津貼。另規範住院醫師連續工時不得超過廿八小時，護理人員輪班須至少間隔十一小時。

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