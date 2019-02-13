8機師拿回檢定證 重回崗位／加入工會、未參與罷工資深機師：誅及無辜者 合法不合情

2019-02-13

〔記者陳宜加、鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會自春節發動華航機師罷工，造成上萬多名旅客行程延誤，重創華航，但也引發社會質疑；而機師職業工會訴求一變再變，更導致罷工正當性減弱，甚至可能導致華航勞資「全軍覆沒」。據了解，昨日一天已有八位華航機師拿回檢定證，重新回到支援飛行的行列，顯示罷工機師對於職業工會做法出現歧見。

一名加入工會但未參與罷工的華航機師Ｔ更受訪直言，「人要為自己爭取權益，但也不能踐踏別人。」他不是英雄，也不想當狗熊，更不願成為被獵巫的對象。資歷超過二十年、這些天正常出勤的華航機師Richard，則希望大家想想幾年前的復興航空，在爭取權益之餘，還是要讓公司活下去。

爭取權益之餘 還是要讓公司活下去

機師Ｔ表示，機師工會成立之初，是因華航企業工會在為飛行員爭取權益時，常因會員代表比例過少而被表決KO，所以機師出錢出力另在公司外成立工會。當初工會主軸是改善待遇，爭取項目都是合理訴求，例如差旅費適時調整、國定假日出勤與志願支援任務另計加班獎勵等，獲得絕大多數認同。

至於這次罷工權合法取得，很大原因是先前長榮機師入會後積極爭取與資方談判而推動達成。但當時長榮機師訴求明確，而今華航議題混亂，尤其「票選主管、雙向考評、容許酒測誤差」等涉及管理權議題卻成為先前與資方協商主軸，讓會員一頭霧水。

他也指出，春節初四清晨發動罷工，合法、或許合理、但絕對不合情，誅及無以計數的無辜者。工會若能預告罷工，旅客會避開轉搭以免影響行程，公司的營收還是會下滑而對政府與公司高層形成壓力，地勤員工也能稍事喘息而不必受無辜牽累，社會輿論也能更客觀審視而獲得支持。這樣的話，他能完全支持罷工。

贊同改善疲勞 但訴求不能一變再變

Richard表示，他贊同為改善疲勞情況罷工，但須先聚焦訴求，不能像現在工會一變再變。他也不贊同隨便就使用罷工這最終手段，應先在罷工前，明確向資方說明他們已收了檢定證、預定哪幾天就會罷工等，資方真不願意好好談，就不能怪他們罷工。

機師工會與華航現在膠著在飛航執勤時間、飛航時間主張不同，Richard表示，華航讓步飛時十二小時以上可派遣四人，已釋出善意及讓步，且對於避免機師長程線疲勞很有效果。

未參與罷工的機師被質疑遭資方摸頭利誘而出賣兄弟，機師Ｔ則強調，兄弟講的是義氣，追求利「益」前更應追求利「義」。在春節把乘客出遊、回家的權益拖下水，「真的是必要之惡，對乘客來說，有盡機師的道義嗎？」

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