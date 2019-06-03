帶上幸福輕食，野餐趣！

2019-06-03

記者凃盈如／台北報導

初夏微風徐徐，告別梅雨季後的野餐讓人期待，想和朋友來場有風格又有美食相佐的野餐，除了怎麼拍都不NG的水果、甜點，別忘了準備幾道讓大家吃得極有幸福感的輕食！

本專題邀請知名主廚Soac索艾克，教授《自由時報》讀者幾樣撇步，輕鬆張羅你的夏日野餐時光。Soac此次選用「舒康雞」新品「雞腿絞肉」與「雞胸絞肉」製作3道野餐輕食：雞肉丸子、莧菜雞胸肉飯糰、荸薺雞肉珍珠丸子，手法、食材簡單，可以讓你的野餐主場引人矚目，面子滿滿，就算回到家裡下廚，也派得上用場，是很適合「新手人妻或人夫」秀手藝的食尚菜色。

雞胸味增飯糰

食材（2個）：

紅莧菜80g，摘取嫩葉（莖丟棄）、雞胸絞肉、味噌1/2～1大匙、醬油1小匙、白醋1小匙、白胡椒少許、熱白飯200g

做法：

1.莧菜洗淨後汆燙鹽水，一下子就立刻取出瀝乾，泡入冰水中備用；以中大火熱鍋，倒入油，燒熱後再放入雞胸絞肉翻炒至整體金黃上色，放入味噌、醬油、白醋與白胡椒翻炒均勻，取出備用。

2.炒好的雞胸絞肉與白飯混合均勻，接著放入擠乾的莧菜嫩葉拌勻。

3.雙手沾少許水，將米飯捏整為三角狀即可。

荸薺雞肉珍珠丸子

食材（6顆）：

圓糯米80g、雞腿絞肉80g、雞胸絞肉70g、鹽巴1/2小匙、米酒1/2大匙、香油1/2小匙、醬油1小匙、白胡椒（適量）、荸薺2顆，切碎、大白菜葉2大片

做法：

1.圓糯米洗淨後浸泡於水中（水量能淹過糯米即可）1個小時，取出瀝乾備用。

2.雞腿絞肉與雞胸絞肉拌勻，加入鹽巴，順時針攪拌至有黏性的程度，接著拌入所有剩餘食材，攪拌到非常均勻備用。

3.於蒸盤中疊入大白菜菜葉，用湯匙挖出每顆約20g的圓球，沾上糯米，一顆顆並排於盤中，放進電鍋加入1杯水蒸15分鐘即可。

雞肉丸子

食材（6顆）：

雞腿絞肉100g、雞胸絞肉50g、米酒1小匙、糖1/4小匙、鹽1/2小匙、香油1/2小匙、蔥5g、薑3g、油1/2大匙、奶油10g、洋蔥1/4顆（約60g）切絲、醬油1/2大匙、烏醋1/2小匙、水1/2大匙、蔥花少許、白飯1碗

做法：

1.絞肉混合，加入米酒、糖、鹽與香油拌勻調味，接著放入蔥末與薑末拌勻，用湯匙挖出一球球的形狀（1球約30g）備用。

2.熱鍋後下油，將雞肉丸子煎至上色定型後取出備用。不用洗鍋，加入奶油，等奶油融化飄出香氣後，放入洋蔥絲炒至洋蔥軟化飄出香氣，接著放入醬油、烏醋與水，燒滾後放入雞肉丸子，輕輕翻炒後轉大火收汁。盛盤後撒上蔥花，可搭配白飯享用。

Soac索艾克

曾任職於4F COOKING HOME廚藝教室總監長達5年，目前為TLC旅遊生活頻道《美食無國界：香港》節目主持人與「台灣燙Taiwan Tongue」計畫發起人。於2016年出版個人第一本食譜書《餐桌上On the table》。2015年以《雙廚出任務》第二季榮獲第50屆金鐘獎綜合節目主持人獎。

打卡必備！高顏值食具

學會一手好料理後，配搭野餐的多款好物，讓自己和朋友們，更享受野餐時光！

來自日本京都，讓傳統工藝找到重生力量的品牌SOU．SOU，即日起至6月10日，於全台最長書街「誠品R79」舉辦海外首展「SOU．SOU in Taiwan」，且將京都「SOU．SOU」本舖風貌於書街呈現，可看到大面光牆、櫥窗都展現京都鴨川及四季設計風情，其中，有幾款野餐備料、或者野餐當中必備的好物，將讓設計迷買到失心瘋，包括本次品牌與大同電鍋聯名的限定商品，躍上色彩鮮豔的梅花，台式好物卻帶點「日系×北歐感」的設計，讓人心花怒放；又或者SOU．SOU×recolte獨家聯名三明治機，都讓野餐更得心應手；另有多款盛裝料理的環保野餐盒，也為野餐場景大大加分。

此外，「台隆手創館」也引進多種風格野餐露營用品，包含日系簡約的GEL-COOL繽紛便當盒、BRUNO風格野餐便當盒等，使用者不必大費周章，就能讓野餐打卡有了「高顏值」的選項。

圖片提供／BIOS、台隆手創館、舒康雞、誠品生活

雞胸味增飯糰

荸薺雞肉珍珠丸子

雞肉丸子

誠品書店×SOU．SOU獨家聯名限定！白金矽環保餐盒，折疊式收納方便，可微波或烤箱使用，共2款，推薦價990元／個。

Soac索艾克

BRUNO風格野餐三層便當盒，950元。

GEL-COOL繽紛便當盒220ml，有白、黃、粉、番茄紅、藍、灰、綠等色，220ml～500ml，約360元～750元。

SOU．SOU×recolte獨家聯名三明治機，定價1,580元。

誠品書店獨家推出SOU．SOU×大同電鍋聯名限定款「微笑知性綠」，推薦價4,680元。

絞肉精選，含雞腿絞肉3包、雞胸絞肉3包，一包各300克，定價1,194元，即日起至6月30日12：00PM特價1,015元。

舒康雞雞腿絞肉，單包300克，定價199元，即日起至6月30日12：00PM特價170元。

舒康雞雞胸絞肉，單包300克，定價199元，即日起至6月30日12：00PM特價170元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法