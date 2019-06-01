張鈞甯完美錶現 IWC噴火戰機腕錶

〔記者方惠宗／台北報導〕張鈞甯個性「錶」現大「噴火」！
這是張鈞甯佩戴沙夫豪森IWC萬國錶噴火戰機飛行員計時腕錶所留下的難得畫面。以知性優雅形象深植人心的張鈞甯，這次罕見地在鏡頭前佩戴軍錶，而且還是陽剛味如此濃厚的飛行員計時腕錶，品牌讚她「展現極致的完美！」
這款IWC噴火戰機飛行員計時腕錶是2019年全新產物，黑色錶盤搭配綠色織物錶帶，配色靈感源自戰鬥機的駕駛艙。搭載具備導柱輪結構的69380型IWC自製計時機芯，位於9點鐘和12點鐘位置的小錶盤分別顯示計時小時數和分鐘數，並且提供星期和日期資訊。棘爪上鏈系統可雙向上鏈，動力儲備長達46小時。以軟鐵製造的內殼保護機芯免受磁場效應影響，性能優異。
IWC噴火戰機腕錶系列與英國噴火戰鬥機（Spitfire）同名，設計靈感源自1948年開始在沙夫豪森生產、供英國皇家空軍使用的「馬克十一」；許多當時服役的飛行員導航員都曾佩戴過這款經典導航腕錶。
圖片提供：IWC
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錶背鐫刻噴火戰機向傳奇致敬，彰顯腕錶誕生於軍用飛機的特定標準。
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IWC噴火戰機飛行員計時腕錶（型號IW387901）。精鋼錶殼（41mm），黑色錶盤。自動上鏈機芯。綠色織物錶帶。193,000元。
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張鈞甯佩戴IWC噴火戰機飛行員計時腕錶，展現別於以往的個性美。