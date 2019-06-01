Tumi亞太藍＝環保

2019-06-01

〔記者方惠宗／台北報導〕美國商務旅遊精品Tumi以再生纖維打造環保材質系列，從標誌性的Alpha Bravo系列當中挑選最受歡迎的款式，以清新的海軍色綴上棕褐色細節，為亞太地區獨家擘畫限定藍色商品。此舉亦成為品牌環保系列自去年冬季問世以來的第二波創作。Tumi創意總監Victor Sanz表示：「環保系列去年一推出即獲得廣泛迴響，所以今年我們進一步研究、優化再生物料，製造符合Tumi優越品質及高耐用性的商品。」

追求全面性的降低對地球損害，Tumi環保材質系列使用高達70%再生纖維實踐環保理念。亞太地區專屬限定藍色Alpha Bravo環保系列從內到外皆採用工業及使用後產生的廢棄物料製成；外層使用再生尼龍，而內層及外部的細節則使用回收塑膠轉化而成的再生物料，展現於集現代感與實用性於一身的各式包型。以Nellis後背包來說，寬敞的主間隔可放置物品，同時設有筆電專用間隔、擺放文件的間隔和多功能口袋，無論工作、上學、出差或旅行等任何場合，都能靈活放置不同物品。時尚休閒的Kelley Sling單肩包設有前拉鍊袋口，方便由頂部或側面找尋物品；因應時代所需，為手機等隨身小物設有隱藏式口袋。

Tumi環保材質系列追求全面性降低對地球的傷害。Sheppard Deluxe後背包（左起），20,500元；London捲口後背包，19,100元；Nellis後背包，17,300元；Kelley Sling單肩包，11,200元。

Tumi環保材質系列亞太地區藍色限定版Kelley Sling單肩包，多功能的口袋設計展現當前時尚休閒的實用性。11,200元。

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