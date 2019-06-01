MIB西裝不會皺 全靠它─Paul Smith打造主角服裝 鈕釦.袖釦.胸針設計風趣幽默

2019-06-01

〔記者王瀅娟／台北報導〕提到「MIB」，就讓人想到帥氣的星際特務與他們身上時時光鮮亮麗的黑西裝，而說到又帥又怎麼動都不會皺的西裝，當然非Paul Smith的「A Suit to Travel in」系列莫屬！Paul Smith與電影服裝設計師Penny Rose合作，為「MIB星際戰警：跨國行動」男女主角探員H和探員M設計黑西裝，採用與「A Suit to Travel in」系列相同的抗皺全羊毛布料，劇中外星警務組織人員服裝也都出自Paul Smith。

Paul Smith也為此次合作推出膠囊系列，成套的男、女黑西裝為主軸，西裝外套袖口縫上MIB環形Logo鈕釦，內襯則是以外星人為主角設計的印花。該印花還出現在上衣、連帽上衣、口袋巾上，而劇中代表元素如墨鏡、外星生物、MIB環形Logo等，也以鈕釦形式出現在白襯衫上，並製作成袖釦、胸針等配件，展現Paul Smith一貫的幽默感。

Paul Smith MIB環形Logo胸針，2,800元。

Paul Smith MIB系列外星戰士袖釦，5,800元。

Paul Smith為電影「MIB星際戰警：跨國行動」打造劇中主要角色服裝。

Paul Smith MIB系列外星人印花女上衣，21,300元。

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