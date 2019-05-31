〈天王運動鞋〉最潮駕馭：Tod’s No_Code Shoeker × Qooder

2019-05-31

記者方惠宗／台北報導

同時體現街頭隨興與紳士優雅、兼容並蓄的魅力，集合高品質、獨特設計及實用功能的運動休閒鞋已是男士不可或缺鞋款。

最潮駕馭：Tod’s No_Code Shoeker × Qooder

韓裔設計師Yong Bae Seok操刀、融合頂級工藝與科技革新的混和型鞋履Tod’s No_Code Shoeker去年底問世，一炮而紅，現在更與瑞士摩托車廠Quadro Vehicles混和型交通工具「Qooder」共同創意激盪，展開跨領域合作，打造全電動限量版Tod’s No_Code Qooder車款及鞋履。

合作源起於Yong Bae Seok漫步米蘭大街、看見Qooder，便意識兩間公司在各方面有很多的共通點，勢必能玩出不一樣的火花。兩者都屬大地、都是頂級工藝與科技革新創意的結晶，尤其，概念上，都是「混和」的先進產物。No Code系列「Shoeker」的理念就是「正裝鞋+休閒鞋」、集兩種鞋履的優點，成為Tod’s在潮流變革的新途徑；超輕異材質皮革拼接，帶來無比的舒適感，鞋底為高科技擴展性混合橡膠，強化每個步伐的穩定，具有強勁抓地力及緩震功能。而Qooder既保留電動機車的靈活性，亦具備汽車的安全舒適。兩者都具有因應不同場合的特性，不論正式或是休閒都能駕馭，游刃有餘。

圖片提供／Tod’s

Tod’s No_Code Shoeker與Qooder在概念上有不少共同點。該款聯名之作將於今年秋冬季開始販售。

No_Code設計師Yong Bae Seok（右）與Quadro Vehicles行政總裁Paolo Gagliardo揭示雙方合作。

Quadro Vehicles與Tod’s No_Code聯名打造Qooder四輪機車，體現彼此激盪的新元素。

Quadro Vehicles與Tod’s No_Code聯名打造Qooder四輪機車，體現彼此激盪的新元素。

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