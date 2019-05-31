〈天王運動鞋〉面料工藝 活力運動

2019-05-31

記者方惠宗／台北報導

同時體現街頭隨興與紳士優雅、兼容並蓄的魅力，集合高品質、獨特設計及實用功能的運動休閒鞋已是男士不可或缺鞋款。

面料工藝 活力運動

另一派設計「不玩皮」，而是大量運用科技面料，當中亦含許多高科技海綿橡膠，鞋型更流線、更有運動感，標榜貼合腳型、具有彈力和舒適度的穿著感受，展現年輕世代的強烈自我主張。

本季最具代表性的有Bottega Veneta的Speedster撞色設計繫帶休閒鞋，皮料來自品牌代表性的手工鞣製，搭配雙色鞋底設計，無論是單色的鞋面或是雙色的搭配組合，皆展現年輕、休閒，流露低調的奢華品味。韓國團體BTS防彈少年團成員日前穿Speedster休閒鞋登上美國綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live，SNL），搭配休閒剪裁西裝或寬鬆長褲、鮮色上衣，時髦亮眼，引爆時尚話題。

以奢華運動風格起家的Hogan，本季的Active One運用輕量尼龍科技布料和磨面牛皮拼接出貼合腳型、充滿動態穩定性的鞋款，配色上耳目一新，能搭配多種造型。Dunhill最新的RADIAL系列也是一款運動型休閒鞋，融合風格與實用舒適，採用義大利高科技尼龍，飾以麂皮和牛皮嵌邊。

潮流聲量極高的還有Dior Men B24休閒鞋，採用科技布料、頂級小牛皮與Oblique壓紋皮革等異材質拼接，在豐富且大膽的配色中，營造獨樹一格的設計美學。籐格紋細節呼應品牌獨有標誌性裝飾，並融入由品牌創意總監Kim Jones與日本72歲藝術家空山基（Hajime Sorayama）聯手演繹的Dior Logo，帶有復古情懷的科技未來感。

圖片提供／Bottega Veneta、Dior、Dunhill、Hermès、Hogan

Bottega Veneta Speedster撞色鞋底繫帶休閒鞋，24,900元。

Hogan Active One科技布料撞色男士休閒鞋，22,300元。

Dunhill RADIAL系列休閒鞋，16,550元。

Dior Men B24米與銀色小牛皮拼接科技布料低筒休閒鞋，33,000元。

愛馬仕Team系列科技帆布與小牛皮拼接運動鞋，26,400元。

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