〈天王運動鞋〉玩皮工藝 紳士運動

2019-05-31

記者方惠宗／台北報導

同時體現街頭隨興與紳士優雅、兼容並蓄的魅力，集合高品質、獨特設計及實用功能的運動休閒鞋已是男士不可或缺鞋款。

玩皮工藝 紳士運動

與真正的運動其實並無關係。不斷崛起的精品運動鞋，可視為生活方式與環境改變的時尚指標；健康意識、以及對於步行、日常舒適性的要求，加上衣著風格典範的移轉，運動鞋不再專屬運動品牌、成為奢華主流鞋型的一環。

越來越多將傳統手工藝與運動鞋底融合的設計，連標榜工藝傳承的頂級工坊也加入「運動」行列。例如Berluti，這家創立於1895年的巴黎、至今「祖傳四代」的頂級製靴商本季拓展運動系列，以Fast Track系列運動鞋來說，將原屬正式皮鞋的亮面牛皮雕花「移植」到運動樣式、拿掉鞋帶，與氯丁橡膠細節和超柔軟鞋底完美融合，帶來極具休閒氣息又展現復古格調的新樣式，適合搭配修身線條長褲，風格跨越正式與休閒。

只消透過精品櫥窗，就可發現類似設計概念的鞋型還真不少。愛馬仕（Hermès）Turn系列小牛皮運動鞋，亦採用全新高科技材質鞋底，以及運用傳統馬鞍針縫工法縫出的立體線條鞋面設計，處處可見細節與巧思。Tod’s以一貫的高品質為前提，透過色彩與材質的不同變化，為運動休閒鞋後跟以特殊形狀的皮革手工縫線拼接，展現鮮明特色，展現年輕氣息。Dunhill也有Patina皮革手工製成的休閒鞋，獨特亮點是嵌入皮革的鞋底細節。

圖片提供／Berluti、Dunhill、Hermès、Hogan、Tod’s

集高品質、獨特設計及實用功能的運動休閒鞋已是男士不可或缺鞋款之一。圖為模特兒展示Hogan 2019春夏的Active One鞋款。

Ermenegildo Zegna本季大秀詮釋「無重‧自由」主題，運動鞋是要角。（歐新社）

現代時尚越來越有融合都會、運動和戶外服的趨勢。這是Berluti 2019春夏男裝，搭配鞋款式Fast Track小牛皮黑色運動鞋。（By Stef Mitchell）

融合牛皮雕花鞋面與運動鞋底的Berluti Fast Track小牛皮運動鞋，38,500元。

愛馬仕Turn系列小牛皮運動鞋，30,700元。

Tod’s融合超高和高輕量化鞋底的撞色拼接老爹鞋，價格未定。

Dunhill ADL PATINA系列，嵌入皮革的鞋底細節也是一大亮點。25,550元。

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