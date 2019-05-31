2019 ISH 衛浴趨勢大觀

2019-05-31

記者凃盈如／台北報導

洗澡是現代生活紓煩解壓的儀式，衛浴也因此在居家空間受到重視。今年春天落幕的ISH衛浴展，德國精品衛浴製造商GROHE的執行長Michael Rauterkus提到：「消費者正在重新定義並改變生活方式與居住空間。以往被區隔使用的空間界線越來越模糊化，廚房逐漸開放融入客廳之中，浴室也成為臥室的一部分，這兩個區域對居家空間愈來愈重要，不再只是功能性用途而已。」

新材質、新體驗

衛浴融入居家空間，在大坪數或者小坪數的家庭，皆可見。今年GROHE便全新推出Essence系列瓷器產品，拓展了品牌原先只專注於衛浴銅器的事業版圖，將簡約無華的瓷器之美應用於面盆、馬桶或浴缸，以纖薄的形式呈現，讓有機、柔雅的線條，表現出貼近真實的美感，同時也適合和稍帶華麗感的衛浴五金搭配。

同是德國品牌，Villeroy & Boch今年發表全新的Collaro整體衛浴系列，採用品牌專利材質TitanCeram打造，Collaro面盆窄邊、薄盆的設計，優雅簡約，反映了現代衛浴輕盈、纖薄、高強度的設計趨勢。該系列從獨立式到壁掛式面盆、單面盆到雙面盆、圓形或方形，有多達15款不同功能、款式與尺寸的面盆設計，為不同風格的空間提供衛浴解決方案。

衛浴情境劇

身心靈產業近來十分火紅，然而，善用衛浴空間，定也能成為滿足身心的一種途徑。

引領業界趨勢潮流的Dornbracht，提出以健康為導向的整體衛浴設計，宣示SPA設備將成為未來頂級私人衛浴空間的必備元素；藉由每一顆飽滿水珠與肌膚的接觸、每一道水柱於感官上的衝擊，實踐對身體的保健，也觸動人們內心深層的原始渴求。

今年Dornbracht自行研發的Ambiance Tuning Technique情境調節技術（簡稱ATT）與創新淋浴系統Aquamoon整合，打造全新的Aquamoon ATT頂級數位淋浴系統，結合不同情境燈光與環繞香氛，提供豐富多元的感官用水體驗。

設計師Michael Neumayr深信，「我們都需要避風港，在其中體驗歡愉時刻。將水、燈光氛圍和香氛和諧地相互作用，便能營造出令人留戀的幸福感。」Aquamoon ATT巧妙將SPA出水口與天花板結構融於一體，景緻深邃如一抹月暈，且模擬自然界水流的樣貌，以4種不同層次的出水設計：如瀑布傾瀉而下的半圓型水流Queen’s Collar、包覆全身的環狀出水Embrace、強勁卻輕柔的自然雨淋Aqua circle，以及表現自然降雨的Tempest。

至於KEUCO，則以全方位頂級衛浴設備供應商、空間氛圍營造者之姿，推出ROYAL MIDAS智能燈控系統，透過整合DALI數位燈光控制介面（Digital Addressable Lighting Interface），只需透過單一面板或數位裝置，便能輕鬆控制室內各式光源，無論鏡櫃、燈鏡、化妝鏡或天花照明，皆供應一致色溫的光源設定，提供高品質且舒適穩定的完美燈源。

而GROHE在純粹愉悅的用水體驗方面，也有所進展。GROHE 310 Smart Connect淋浴花灑，加入藍芽無線操控技術，圓形或方形設計的兩款淋浴花灑，直徑皆為310mm，透過安裝於花灑頂部的藍芽接收器，連接可隨意放置浴室任何角落的圓形遙控裝置面板，可無線遙控、切換淋浴出水模式。

自選「龍頭」面板

漢斯格雅集團Hansgrohe Group旗下品牌AXOR推出AXOR Edge及AXOR MyEdition兩個藝術感十足的設計，讓衛浴成為融入生活且富功能性的藝術品。

AXOR去年問世的25週年紀念系列AXOR MyEdition，是與品牌合作超過20年、獲得超過700個設計獎項的鳳凰設計工作室（Phoenix Design）攜手打造。一體成型的結構與矩形設計，是AXOR MyEdition辨識性的特徵，面盆龍頭採用寬大出水嘴的表面設計，配備具有全新PowderRain水流技術的噴頭，爽朗明快地拼接出鋒利清晰的直角，簡約而俐落。

品牌提供消費者15種不同拉絲或拋光金屬顏色的鍍層選擇，同時搭配諸如玻璃、金屬、木質、大理石、胡桃木、皮革等各種面板材料，以及今年最新推出的緞黑色鍍層，可組合出高達225種展現主人個性化訴求的龍頭風格。

靜謐寧靜

德國精品衛浴品牌Alape，則受到自然環境啟發，希望將衛浴空間打造成一座療癒身心、充滿幸福感的健康綠洲，除了功能，也強調掌握美學的重要性。品牌在去年米蘭展，首度展示全新開發的創新琺瑯釉面處理技術，除了能增強面盆表面易潔、抗刮、耐腐蝕等優勢，也提供雙重感官的多元色彩與質地。今年推出的兩款新品，以自然為意象設計的面盆系列Terra（大地色）和Aqua（海洋色）商品為主，在獲得2019 ISH所頒發的Design Plus大獎時，品牌也宣布產品將量產上市的消息。

質感細緻柔和的Terra系列，使用創新釉面處理技術，表面呈無光澤的粉狀質感，觸感溫暖，搭配靜謐藍、裸灰色、絲綢白、礫石灰四種大地色系，展現內斂的風格，十分百搭、和諧；至於以海洋為意象的Aqua系列，則以深邃透亮的光澤，於表面呈現由淺入深的漸層效果，透過光線折射，產生視覺層次，可見面盆的細節質感，擁有三款海洋色調：深藍、深綠與深靛藍色，優雅純粹。

小宅的微型衛浴

近年來，迷你浴室和化妝室已成為市內空間常見的規劃，於是，對設計的要求也隨之增加。早在1997年，Alape便推出第一款適用於小型衛浴的琺瑯鋼板面盆系列Piccolo，精巧造形整合了面盆、檯面與毛巾桿等多功能衛浴方案，簡練時尚經典。此系列在今年ISH展會上獲得重新詮釋，新款Piccolo Novo拓展了面盆與檯面的尺寸大小，賦予使用者相對寬敞的洗滌與收納範圍，毛巾桿與排水管簡化修飾後，完美和諧的線條比例使整體視覺更加內斂有型。色彩保有原本的純白色面盆與檯面，另也提供3款大地新色作為檯面搭配使用，Piccolo Novo也在檯面的側邊，安裝毛巾架，並採取中性的外觀，讓房間所使用的各種材質有完美的組合。

都會時尚

Dornbracht的經典商品Meta今年也推出新色，Meta以純粹簡約的圓柱造型為核心設計元素，於市場歷久彌新。今年，品牌與sieger design跳脫傳統極簡設計思路，推出多個搶眼新色，如Fashion、Urban以及Architectural三個主軸，透過10種不同表面顏色處理，讓空間產生絕妙的變化；柔和粉嫩如Fashion，含明黃色、嫩綠色、淺粉色、灰藍色；時尚低調如Urban，含去年推出的霧黑鉑金、霧黑古銅及霧黑金銅，三種前衛時尚的表面處理，經手工悉心打磨而呈現絲綢般緞面紋理，照映在深霧色澤龍頭表面，展現都會時尚的金屬手刷質感；亦有Architectural的霧黑色，前衛而鮮明。

圖片提供／AXOR、Dornbracht、GROHE、KEUCO、Villeroy & Boch、楠弘、Alape、Victoria＋Albert

GROHE Essence系列，以瓷器打造衛浴空間美學，讓面盆、浴缸、馬桶等，就有如家具，在空間中不顯衝突。有個偌大浴室，擺張單椅在裡頭，閱讀也不奇怪。

Villeroy & Boch Collaro衛浴家具，提供底櫃、側櫃與高櫃等寬敞儲物空間，且更貼心於高櫃中設有置衣空間。

Dornbracht Aquamoon ATT讓衛浴時光的身、心、靈，充分地屬於自己。

GROHE Rainshower Connect感受如雨落下的暢快觸感。

KEUCO ROYAL MIDAS天花板照明能與淋浴花灑相結合。

AXOR MyEdition系列，使用美國胡桃木為龍頭面板，展現溫潤質感。

AXOR MyEdition推出多元的板材，讓衛浴可以更貼近個人風格。

Alape Aqua深靛藍面盆，表面釉料色彩，會隨著周遭光線折射產生變化。

Alape Terra大地色面盆，表面有礦石般的質感，溫潤美好。

Alape Steel 19黑色壁掛式櫥櫃與白色盥洗台櫃檯形成鮮明對比，營造出工業感魅力。

Alape Piccolo Novo於一旁設置纖細的毛巾架，讓機能更完備。

Dornbracht經典商品Meta推出新色，Fashion系列色澤尤其搶眼，在簡練的設計中創造鮮活的視覺感受。

Victoria＋Albert推出繽紛的彩色浴缸，讓衛浴空間顯得出跳，有如設計旅店。

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