【潮牌「潮」什麼？】無懼時尚、敬畏上帝 Fear of God

2019-05-31

文/烏鴉

每段時間都會產生出屬於這個區間的潮流文化,而且隨著人物、空間甚至科技發展等發生變化,影響層面偏向年輕族群,與入門價位高昂的精品時尚概念不盡相同,且因為隨著時間的流動有崛起與衰退,類似潮汐現象故被稱為潮流文化,相應而生的品牌就被歸類為潮流品牌,「潮牌潮什麼」系列專題將帶領你一起認識潮流世界的小故事。

Fear of God

最近因為與Nike合作推出Air Fear of God 1而獲得大量關注,但這個品牌其實早在2013年就已經誕生;雖然百分之百從街頭誕生,但FEAR OF GOD卻選擇接近精品的售價定位,所以又被歸類成為高街品牌(High street brand),甚至就連品牌主理人Jerry Lorenzo,自己都不把FEAR OF GOD定義為一個街頭風格的品牌。

Jerry Lorenzo 基層店員做起 時尚大腕牽線

外表看起來美國文化底蘊超重的Jerry Lorenzo,其實出生於充滿藝術氣息的義大利,在還沒有成立品牌之前,曾經在牛仔褲品牌DIESEL當個默默無聞的店員,但這種基層工作卻給了Jerry很好的動力,去推動他在日常的工作中不斷學習,擴展自己的人脈,為了結交有力人士,Jerry還會在週末晚上去夜店打工,進而認識到Kanye West的造型師、Off-White主理人Virgil Abloh等等。

沒想到還真因為和這些潮流大腕們牽上關係,2012年 Virgil Abloh就帶著Jerry Lorenzo一同前去巴黎,近距離欣賞Rick Owens的時裝秀,也正是這場秀,Jerry Lorenzo從中得到啟發找到了自己的方向,回到美國便開創了FEAR OF GOD品牌。

美感+人脈 時尚水到渠成

既然有Virgil Abloh當引子,那麼離頂尖流量藝人Kanye West還會遠嗎?果不其然,2013年品牌剛成立的時候,Virgil就把 FEAR OF GOD介紹給這位最強帶貨指標,Kanye一眼就喜歡上了這個品牌,與Jerry Lorenzo關係也更加密切,一瞬間所有潮流人士也都跟著開始穿起超長下襬內搭的風格。你可能會覺得Jerry Lorenzo是一位攀龍附鳳的尾刀商人,事實上Jerry不僅是經驗豐富的設計師,甚至擁有 MBA 學位,有美感又有人脈,銷量自然水到渠成。

品牌之所以取名做畏懼上帝(FEAR OF GOD),Jerry Lorenzo 認為自己做衣服並不是因為自己對於版型或細節有著什麼超乎常人的觀點,而是一種以冷靜的態度去傳達自己真實的感受,就像圍繞在上帝周圍的雲彩和黑暗。有趣的是,其實 Jerry 在剛成立品牌的時候曾經上當,他被面料商騙走了三萬多美金,但當他老婆四處求援的時候,剛好認識到另一個知名饒舌歌手Big Sean,不但順利擺平糾紛,還打開了另一條人脈。

耐吉夢幻聯名 高中神鞋再生

能與 Nike 合作一直都是Jerry Lorenzo的夢想,他在這次聯名上將自己第一次看到Nike Air Raid鞋款的感動灌注其中,當時他還只是一個高中生,當同班同學穿著那雙鞋走進教室,那雙鞋立即成了他嚮往的單品。作為Nike Air Fear of God第二個合作系列的主打產品,Nike Air Fear of God Raid把運動精神從球場延伸到了圍繞籃球的文化氛圍。它提醒我們,聽覺和視覺對於定義一個時代的主旨有著同樣重要的意義。正因如此,Nike Air Raid也是Lorenzo設計主題中的一個完美出口。賦予它新的外觀和生命並不意味著重新創造過去,而是給現在創造一個屬於自己的產品,用它來引領這個時代的基調。

部份圖片提供/Artifacts、Nike

外型粗獷的 Jerry Lorenzo 雖然很難讓人聯想到生長於義大利,但從他追求細節的要求上,的確可以感受到那份時尚感。

對於這次合作的靈感來源Nike Air Raid,Lorenzo 他說那雙鞋有一種力挺黑人的積極力量,是除了Air Jordan以外第一雙他覺得有情感聯繫的鞋子。

在Fear of God IG上有不少Nike Air Fear of God Raid聯名系列,除了神鞋再生,也賦予籃球服裝更多時尚面向。(圖截自 Fear of God IG)

在Fear of God IG上有不少Nike Air Fear of God Raid聯名系列,除了神鞋再生,也賦予籃球服裝更多時尚面向。(圖截自 Fear of God IG)

Fear of God 2018秋冬系列「Sixth Collection」,還邀請知名歌手兼演員Jared Leto 詮釋形象。(圖截自 Fear of God IG)

Fear of God 2018秋冬系列「Sixth Collection」,還邀請知名歌手兼演員Jared Leto 詮釋形象。(圖截自 Fear of God IG)

超長下襬的內搭是Fear of God品牌穿搭的特色,不少時尚大腕可都非常買單喔。(圖截自 Fear of God IG)

超長下襬的內搭是Fear of God品牌穿搭的特色,不少時尚大腕可都非常買單喔。(圖截自 Fear of God IG)

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法