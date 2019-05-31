【潮牌「潮」什麼？】那一抹特別的藍 Études

2019-05-31

文／烏鴉

每段時間都會產生出屬於這個區間的潮流文化，而且隨著人物、空間甚至科技發展等發生變化，影響層面偏向年輕族群，與入門價位高昂的精品時尚概念不盡相同，且因為隨著時間的流動有崛起與衰退，類似潮汐現象故被稱為潮流文化，相應而生的品牌就被歸類為潮流品牌，「潮牌潮什麼」系列專題將帶領你一起認識潮流世界的小故事。

Études

來自巴黎的Études於2012年創立，由藝術家Aurélien Arbet和Jérémie Egry一同設計，兩人因為都對當代藝術、攝影書籍和平面設計充滿興趣，因此希望能將愛好與時尚結合，換句話說就是把服裝看作是一種傳遞美的媒介。

Jérémie Egry 曾表示，他們原本共同經營一間小型出版社，後來改名為Études Books，並且共同創立了 Études男裝品牌，對時尚的熱忱源自於對不同藝術領域探索的熱情，兩人最初在小型出版社、進而跨界創業的那些日子裡，他們學會了將各種不同的藝術內容進行平衡、糅合，然後帶入到服裝設計裡，並且將服飾作為全新、流動的載體，讓它不再只是一件簡單的衣服而已。

一抹藍 打開心房的鑰匙

與現已歇業的知名選貨店Colette，英雄所見略同，Études 同樣也選擇「藍色」作為自己的代表顏色，這種在書籍設計中極為常見的藍色，被Études靈活運用在每一季的設計當中，在他們過去的自家產品以及聯名合作上時常可見，不少消費者就是被那抹特別的藍色所吸引，設計師甚至稱之為打開心房的鑰匙，從創立初期就使用至今。

Études十分善於從日常生活中發掘設計的靈感，它們將這些常見的的素材經過藝術化的處理，將它們運用在服裝上，並將這些服裝設計成人們每天都能夠穿著的產品。Jérémie Egry認為該品牌兼具紐約和巴黎的特色，這些城市的二元性是品牌審美的核心，他們在產品中灌注了這兩個城市的歷史、文化、居民，以及建築概念，並且在對立面之間建立對話，挑戰找到適當的平衡點。

從巴黎開始 走自己的路

雖然他們在巴黎只有Rue Debelleyme街14號 這一家商店，但擁有實體店對於創始人來說非常重要，他們希望創建一種零售體驗，也能成為線上業務的延伸，提供的實體店氛圍也是網路下單所無法比擬的。

2019春夏他們最新的男裝系列是與洛杉磯畫家亨利泰勒合作完成，設計師表示該系列試圖喚起了一種柔和的陽剛之氣，從西海岸的流浪精神穿越早期嘻哈被遺忘的榮耀，製造出文化熔爐的象徵，且考慮了服裝在後現代中的地位。他們還與 adidas 合作，推出包括招牌藍色的 UltraBOOST 運動鞋、斗篷以及連帽衫等。

誠然，Études正在以巴黎為首的全球時尚圈開闢著自己的道路，或許對於許多人而言，它還是一個小眾且不被多數人所知的品牌，但在越來越多的時尚精品店和 pop-up 店中，你都能找到Études的身影，如果你也是不愛隨波逐流的時尚愛好者，不妨可以考慮Études，發掘適合你的時尚品味。

部份圖片提供／Artifacts

你很難定義 Études 會是怎樣的一個品牌，有時候大大的 Logo 卻又不會讓人感到疲乏，或許這就是法式浪漫的魅力。

各種深淺不一的藍色，經常會出現在Études設計系列之中，形成一抹藍的獨特品牌印象。（達志影像）

創建自巴黎的品牌Études。

創建自巴黎的品牌，似乎都對於藍色有著難以割捨的情懷，尤其是 Colette 以及 Études 都製作出專屬於自己的藍色。

創建自巴黎的品牌，似乎都對於藍色有著難以割捨的情懷，尤其是 Colette 以及 Études 都製作出專屬於自己的藍色。

今年年初的時候，Études與傳奇嘻哈品牌Karl Kani產生聯名，充滿90年代的復古設計，結合現代感十足的圖案別有一番風味。

Études與傳奇嘻哈品牌Karl Kani聯名，充滿90年代的復古設計，結合現代感十足的圖案別有一番風味。

Études與傳奇嘻哈品牌Karl Kani聯名，充滿90年代的復古設計，結合現代感十足的圖案別有一番風味。

Études 19春夏採用相當搶眼的變形蟲（佩斯里 Paisley）圖案串插其中，在即將到來的夏季非常實穿。

Études 19春夏採用相當搶眼的變形蟲（佩斯里 Paisley）圖案串插其中，在即將到來的夏季非常實穿。（達志影像）

Études 19春夏採用相當搶眼的變形蟲（佩斯里 Paisley）圖案串插其中，在即將到來的夏季非常實穿。（達志影像）

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