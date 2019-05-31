【潮牌「潮」什麼？】那一抹特別的藍 Études

文／烏鴉
每段時間都會產生出屬於這個區間的潮流文化，而且隨著人物、空間甚至科技發展等發生變化，影響層面偏向年輕族群，與入門價位高昂的精品時尚概念不盡相同，且因為隨著時間的流動有崛起與衰退，類似潮汐現象故被稱為潮流文化，相應而生的品牌就被歸類為潮流品牌，「潮牌潮什麼」系列專題將帶領你一起認識潮流世界的小故事。
Études
來自巴黎的Études於2012年創立，由藝術家Aurélien Arbet和Jérémie Egry一同設計，兩人因為都對當代藝術、攝影書籍和平面設計充滿興趣，因此希望能將愛好與時尚結合，換句話說就是把服裝看作是一種傳遞美的媒介。
Jérémie Egry 曾表示，他們原本共同經營一間小型出版社，後來改名為Études Books，並且共同創立了 Études男裝品牌，對時尚的熱忱源自於對不同藝術領域探索的熱情，兩人最初在小型出版社、進而跨界創業的那些日子裡，他們學會了將各種不同的藝術內容進行平衡、糅合，然後帶入到服裝設計裡，並且將服飾作為全新、流動的載體，讓它不再只是一件簡單的衣服而已。
一抹藍 打開心房的鑰匙
與現已歇業的知名選貨店Colette，英雄所見略同，Études 同樣也選擇「藍色」作為自己的代表顏色，這種在書籍設計中極為常見的藍色，被Études靈活運用在每一季的設計當中，在他們過去的自家產品以及聯名合作上時常可見，不少消費者就是被那抹特別的藍色所吸引，設計師甚至稱之為打開心房的鑰匙，從創立初期就使用至今。
Études十分善於從日常生活中發掘設計的靈感，它們將這些常見的的素材經過藝術化的處理，將它們運用在服裝上，並將這些服裝設計成人們每天都能夠穿著的產品。Jérémie Egry認為該品牌兼具紐約和巴黎的特色，這些城市的二元性是品牌審美的核心，他們在產品中灌注了這兩個城市的歷史、文化、居民，以及建築概念，並且在對立面之間建立對話，挑戰找到適當的平衡點。
從巴黎開始 走自己的路
雖然他們在巴黎只有Rue Debelleyme街14號 這一家商店，但擁有實體店對於創始人來說非常重要，他們希望創建一種零售體驗，也能成為線上業務的延伸，提供的實體店氛圍也是網路下單所無法比擬的。
2019春夏他們最新的男裝系列是與洛杉磯畫家亨利泰勒合作完成，設計師表示該系列試圖喚起了一種柔和的陽剛之氣，從西海岸的流浪精神穿越早期嘻哈被遺忘的榮耀，製造出文化熔爐的象徵，且考慮了服裝在後現代中的地位。他們還與 adidas 合作，推出包括招牌藍色的 UltraBOOST 運動鞋、斗篷以及連帽衫等。
誠然，Études正在以巴黎為首的全球時尚圈開闢著自己的道路，或許對於許多人而言，它還是一個小眾且不被多數人所知的品牌，但在越來越多的時尚精品店和 pop-up 店中，你都能找到Études的身影，如果你也是不愛隨波逐流的時尚愛好者，不妨可以考慮Études，發掘適合你的時尚品味。
部份圖片提供／Artifacts
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你很難定義 Études 會是怎樣的一個品牌，有時候大大的 Logo 卻又不會讓人感到疲乏，或許這就是法式浪漫的魅力。
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各種深淺不一的藍色，經常會出現在Études設計系列之中，形成一抹藍的獨特品牌印象。（達志影像）
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創建自巴黎的品牌Études。
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創建自巴黎的品牌，似乎都對於藍色有著難以割捨的情懷，尤其是 Colette 以及 Études 都製作出專屬於自己的藍色。
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創建自巴黎的品牌，似乎都對於藍色有著難以割捨的情懷，尤其是 Colette 以及 Études 都製作出專屬於自己的藍色。
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今年年初的時候，Études與傳奇嘻哈品牌Karl Kani產生聯名，充滿90年代的復古設計，結合現代感十足的圖案別有一番風味。
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Études與傳奇嘻哈品牌Karl Kani聯名，充滿90年代的復古設計，結合現代感十足的圖案別有一番風味。
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Études與傳奇嘻哈品牌Karl Kani聯名，充滿90年代的復古設計，結合現代感十足的圖案別有一番風味。
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Études 19春夏採用相當搶眼的變形蟲（佩斯里 Paisley）圖案串插其中，在即將到來的夏季非常實穿。
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Études 19春夏採用相當搶眼的變形蟲（佩斯里 Paisley）圖案串插其中，在即將到來的夏季非常實穿。（達志影像）
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Études 19春夏採用相當搶眼的變形蟲（佩斯里 Paisley）圖案串插其中，在即將到來的夏季非常實穿。（達志影像）