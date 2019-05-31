【潮牌「潮」什麼？】從一條工業風扣帶說起 1017 ALYX 9SM

2019-05-31

文／烏鴉

每段時間都會產生出屬於這個區間的潮流文化，而且隨著人物、空間甚至科技發展等發生變化，影響層面偏向年輕族群，與入門價位高昂的精品時尚概念不盡相同，且因為隨著時間的流動有崛起與衰退，類似潮汐現象故被稱為潮流文化，相應而生的品牌就被歸類為潮流品牌，「潮牌潮什麼」系列專題將帶領你一起認識潮流世界的小故事。

Matthew Williams

說到時下最夯的設計師Virgil Abloh、Kim Jones以及Matthew Williams，三位巨頭彼此看似獨立卻又私交甚篤，他們各據一方卻相互合作，前兩位男裝總監已無需我們多做介紹，而由Matthew Williams 所主導的ALYX因為參與了Dior Men的配件設計一夕爆紅，這個創辦於2015年的品牌，看似資歷不深，今日則已經在潮流圈子站穩腳步。

從監督產品開啟時尚之路

先說說設計師本人，1985年出生，今年才34歲的 Matthew Williams，卻有著豐富的工作經驗，光是曾勝任Kanye West和Lady Gaga的藝術總監就足以傲視群雄，出生於芝加哥，小時候隨父母搬回加州Pismo Beach，因為結識了做丹寧牌子的朋友，致使剛進入加州大學的第一年便輟學在朋友品牌監督產品。Matthew Williams曾說他第一份有關時尚的工作是產品經理（Product Manager），這也解釋了為什麼 Matthew Williams 對自家產品的高度要求。

扣帶 雲霄飛車座椅安全帶給的靈感

2015年，Matthew Williams在知名潮流店Slam Jam 主理人Luca Benini的幫助下創立了Alyx，說到產品，ALYX這個品牌最為人熟知的，莫過於那條看起來像是安全帶的工業風釦帶，這條名為「Rollercoaster Belt」的產品，Matthew Williams 表示靈感來自於他去加州遊樂園六旗魔法山（Six Flags Magic Mountain）遊玩時，看到雲霄飛車座椅上安全帶產生的想法，很快地這條繫帶就被嘻哈歌手A$AP Rocky 著用而聲名大噪，Matthew Williams 也將之運用在各項產品細節上，例如外套、鞋子以及包包的扣環上。

1017 ALYX 9SM 生日+女兒名字+工作室地址

原本Matthew Williams以兩歲大的女兒Alyx為品牌命名，如今他更添加上自己的生日10月17日，以及原先紐約工作室的地址（9 St. Marks Place），於是在2019春夏巴黎時裝周時，Alyx改名成1017 ALYX 9SM。

時尚上路 希望不只讓人記得扣帶

2019年也是他豐收的一年，這得歸功於Dior Men創意總監Kim Jones，他在春夏走秀上，展示了一系列精彩的服裝，其中又以委託Matthew Williams設計的CD功能扣具最受矚目，瞬間幾乎所有的潮流人士都在問，哪裡可以買得到？連帶著1017 ALYX 9SM的名氣也水漲船高，一瞬間成為家喻戶曉的品牌。

如今1017 ALYX 9SM品牌已經進駐全世界各大知名買手店舖，但就如 Matthew Williams 自己所期盼，不希望消費者只記得那條扣環皮帶，2019春夏1017 ALYX 9SM首次舉辦了品牌走秀，展示出融合了都市、街頭、龐克和工業風多種態度。這以「製衣過程」為靈感的系列，重點單品有：帶著隱形拉鏈的龐克束帶牛仔褲、包覆包袋的尼龍、數位迷彩的羊毛背心、切爾西靴、彷彿由荊棘冠Logo拼接而成的刷破牛仔褲，值得提及的是，系列當中的T恤都是用回收的塑料和紡織廢料再製而成，過程沒有消耗任何一滴水或化學物質，顯示出關懷環境的意圖。

部份圖片提供／Artifacts、Nike

1017 ALYX 9SM創始人 Matthew Williams 認為人類想像力和科技的交匯將會創造一個激動人心的未來。

在1017 ALYX 9SM與Nike合作的過程中，多樣創新數位設計工具帶來的創新機遇讓 Matthew Williams 著迷。

Williams 認為迷彩花紋最初源於自然之間，有了科技的幫助讓迷彩變成一種新的裝飾圖案。

在Kim Jones的主導下，1017 ALYX 9SM 設計出 Dior 扣環，兼具潮流特色與時尚細節，受到消費者歡迎。（圖截自 alyxstudio IG）

在知名藝人Kanye West的著用下，1017 ALYX 9SM胸掛包獲得大量曝光，成為品牌標誌性商品。（圖截自 alyxstudio IG）

1017 ALYX 9SM超人氣胸掛包。

在亞洲擁有超高人氣的韓國女團 BLACKPINK，其中泰國籍的歌手 Lisa 也多次著用 1017 ALYX 9SM 的設計登台演出。

在 Kim Jones 的主導下，由Matthew Williams跨界為Dior設計的扣環，出現在帽子上，成了本季詢問度最高的商品。（達志影像）

在 Kim Jones 的主導下，由Matthew Williams跨界為Dior設計的扣環，出現在肩揹帶上，成了本季詢問度最高的商品。（達志影像）

在 Kim Jones 的主導下，由Matthew Williams跨界為Dior設計的扣環，出現在、腰包腰帶上，成了本季詢問度最高的商品。（達志影像）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法