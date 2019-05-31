【潮牌「潮」什麼？】從一條工業風扣帶說起 1017 ALYX 9SM

文／烏鴉
每段時間都會產生出屬於這個區間的潮流文化，而且隨著人物、空間甚至科技發展等發生變化，影響層面偏向年輕族群，與入門價位高昂的精品時尚概念不盡相同，且因為隨著時間的流動有崛起與衰退，類似潮汐現象故被稱為潮流文化，相應而生的品牌就被歸類為潮流品牌，「潮牌潮什麼」系列專題將帶領你一起認識潮流世界的小故事。
Matthew Williams
說到時下最夯的設計師Virgil Abloh、Kim Jones以及Matthew Williams，三位巨頭彼此看似獨立卻又私交甚篤，他們各據一方卻相互合作，前兩位男裝總監已無需我們多做介紹，而由Matthew Williams 所主導的ALYX因為參與了Dior Men的配件設計一夕爆紅，這個創辦於2015年的品牌，看似資歷不深，今日則已經在潮流圈子站穩腳步。
從監督產品開啟時尚之路
先說說設計師本人，1985年出生，今年才34歲的 Matthew Williams，卻有著豐富的工作經驗，光是曾勝任Kanye West和Lady Gaga的藝術總監就足以傲視群雄，出生於芝加哥，小時候隨父母搬回加州Pismo Beach，因為結識了做丹寧牌子的朋友，致使剛進入加州大學的第一年便輟學在朋友品牌監督產品。Matthew Williams曾說他第一份有關時尚的工作是產品經理（Product Manager），這也解釋了為什麼 Matthew Williams 對自家產品的高度要求。
扣帶 雲霄飛車座椅安全帶給的靈感
2015年，Matthew Williams在知名潮流店Slam Jam 主理人Luca Benini的幫助下創立了Alyx，說到產品，ALYX這個品牌最為人熟知的，莫過於那條看起來像是安全帶的工業風釦帶，這條名為「Rollercoaster Belt」的產品，Matthew Williams 表示靈感來自於他去加州遊樂園六旗魔法山（Six Flags Magic Mountain）遊玩時，看到雲霄飛車座椅上安全帶產生的想法，很快地這條繫帶就被嘻哈歌手A$AP Rocky 著用而聲名大噪，Matthew Williams 也將之運用在各項產品細節上，例如外套、鞋子以及包包的扣環上。
1017 ALYX 9SM 生日+女兒名字+工作室地址
原本Matthew Williams以兩歲大的女兒Alyx為品牌命名，如今他更添加上自己的生日10月17日，以及原先紐約工作室的地址（9 St. Marks Place），於是在2019春夏巴黎時裝周時，Alyx改名成1017 ALYX 9SM。
時尚上路 希望不只讓人記得扣帶
2019年也是他豐收的一年，這得歸功於Dior Men創意總監Kim Jones，他在春夏走秀上，展示了一系列精彩的服裝，其中又以委託Matthew Williams設計的CD功能扣具最受矚目，瞬間幾乎所有的潮流人士都在問，哪裡可以買得到？連帶著1017 ALYX 9SM的名氣也水漲船高，一瞬間成為家喻戶曉的品牌。
如今1017 ALYX 9SM品牌已經進駐全世界各大知名買手店舖，但就如 Matthew Williams 自己所期盼，不希望消費者只記得那條扣環皮帶，2019春夏1017 ALYX 9SM首次舉辦了品牌走秀，展示出融合了都市、街頭、龐克和工業風多種態度。這以「製衣過程」為靈感的系列，重點單品有：帶著隱形拉鏈的龐克束帶牛仔褲、包覆包袋的尼龍、數位迷彩的羊毛背心、切爾西靴、彷彿由荊棘冠Logo拼接而成的刷破牛仔褲，值得提及的是，系列當中的T恤都是用回收的塑料和紡織廢料再製而成，過程沒有消耗任何一滴水或化學物質，顯示出關懷環境的意圖。
部份圖片提供／Artifacts、Nike
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1017 ALYX 9SM創始人 Matthew Williams 認為人類想像力和科技的交匯將會創造一個激動人心的未來。
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在1017 ALYX 9SM與Nike合作的過程中，多樣創新數位設計工具帶來的創新機遇讓 Matthew Williams 著迷。
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Williams 認為迷彩花紋最初源於自然之間，有了科技的幫助讓迷彩變成一種新的裝飾圖案。
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在Kim Jones的主導下，1017 ALYX 9SM 設計出 Dior 扣環，兼具潮流特色與時尚細節，受到消費者歡迎。（圖截自 alyxstudio IG）
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在知名藝人Kanye West的著用下，1017 ALYX 9SM胸掛包獲得大量曝光，成為品牌標誌性商品。（圖截自 alyxstudio IG）
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1017 ALYX 9SM超人氣胸掛包。
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在亞洲擁有超高人氣的韓國女團 BLACKPINK，其中泰國籍的歌手 Lisa 也多次著用 1017 ALYX 9SM 的設計登台演出。
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在 Kim Jones 的主導下，由Matthew Williams跨界為Dior設計的扣環，出現在帽子上，成了本季詢問度最高的商品。（達志影像）
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在 Kim Jones 的主導下，由Matthew Williams跨界為Dior設計的扣環，出現在肩揹帶上，成了本季詢問度最高的商品。（達志影像）
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在 Kim Jones 的主導下，由Matthew Williams跨界為Dior設計的扣環，出現在、腰包腰帶上，成了本季詢問度最高的商品。（達志影像）