〈運動聯名‧步步時尚〉海島風情 Superga × Alexa Chung

2019-05-31

記者林欣若／台北報導

英倫時尚指標Alexa Chung從部落客到自創品牌，以獨到品味讓死忠粉絲一路支持，Superga與Alexa Chung的聯名系列來到第三季，這一季她以那不勒斯海岸旁、色彩繽紛的義大利普羅奇達島（Procida）為設計靈感，以充滿活力的地中海風情迎接夏季。

Superga一直以來最擅長翻玩材質，在帆布之外，麂皮、絨布、毛呢都為百年品牌增添新意，這次聯名系列中，Alexa Chung也首度加入了緞面材質，純白色、草綠與芥末黃的緞面鞋，隨著步伐移動，光影變化萬千，鞋身Superga Logo布標也大膽捨去經典白底樣式而改採與鞋身相同配色，鞋舌、鞋跟及鞋墊招牌的專屬ALEXACHUNG Logo也增加了鞋款的高識別及收藏價值；Alexa Chung也將普羅奇達島常見的色彩與鞋款結合，砂石棕、海水藍、叢林綠色是屬於島嶼的夏日色彩，搭配大膽顯眼的線條，踩踏出渡假好心情。

圖片提供／Superga

Superga x Alexa Chung高筒純白款，價格未定。

Superga x Alexa Chung緞面墨綠款，價格未定。

Superga x Alexa Chung麂皮休閒鞋，價格未定。

Superga x Alexa Chung帆布水藍款，價格未定。

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