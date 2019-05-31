〈運動聯名‧步步時尚〉運動公主 PUMA × Sophia Webster

2019-05-31

記者林欣若／台北報導

英國鞋履品牌Sophia Webster以蝴蝶鞋聞名，栩栩如生的斑斕彩蝶停駐鞋跟或鞋側，是最夢幻的公主鞋，PUMA與Sophia Webster的聯名系列透過繽紛拼色、鏤空透視、亮片蕾絲凸顯Sophia Webster一貫的夢幻風格，如果童話世界的公主穿上運動裝備，大概就是這個模樣。

Sophia Webster 秉持對舞蹈的熱愛，聯名系列以80年代的健身房和舞衣為靈感，經典鞋款PUMA Suede和PUMA Cali甜美變身，PUMA Suede以黑色麂皮包覆鞋面，鞋尖處加入蕾絲布料，鞋側招牌彎刀以橘紅花瓣圖樣刺繡車邊增添童趣，鞋底採用漸層藍紫色糖果色調半透明橡膠大底，最後如施展魔法般灑下亮粉；PUMA Cali以閃光布料鞋面完整包覆，鞋側粉紅亮面彎刀成為視覺焦點，鞋帶孔點綴薄荷綠，是屬於夏天的沁涼配色。

服裝系列同樣精采，雙面無袖背心採用馬卡龍漸層及粉紅鵝黃配色，百搭短袖T-shirt以文字撞色設計細節，展現鬼靈精怪的童趣風格，網狀設計的褲裝加入螢光色系線條及文字設計細節，每件都是夢幻單品。

圖片提供／PUMA

PUMA x Sophia Webster Suede，3,980元。

PUMA x Sophia Webster Cali，4,680元。

PUMA x Sophia Webster雙面無袖背心1,980元、緊身褲2,880元。

PUMA x Sophia Webster短版長袖圓領衫2,580元、長褲2,680元。

PUMA x Sophia Webster短褲，1,980元。

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