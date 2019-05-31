〈運動聯名‧步步新潮〉英式搖滾 ASICS × Vivienne Westwood

2019-05-31

記者林欣若／台北報導

運動品牌與時尚大師聯名，保留機能性、提升設計感，身處運動場，宛如登上時裝伸展台。

以龐克搖滾著稱的Vivienne Westwood和講究日本職人工藝的亞瑟士ASICS，意外擦出火花，起因是Vivienne Westwood創意總監Andreas Kronthaler是亞瑟士的忠實粉絲，他談到了合作契機：「我們喜愛亞瑟士的原因是他們提供了功能性的鞋款，而我們想要做一些真實的東西，不只是裝飾和時尚，還兼具良好的功能性，這也是促成我們這次合作的原因。」就這樣，前所未有的叛逆亞瑟士誕生了。

亞瑟士採用最經典的鞋型和一貫先進的機能，融入Vivienne Westwood標誌性的鮮豔大膽叛逆元素，凸顯雙方品牌特色，首波主打款GEL-MAI，採用Vivienne Westwood在1981年秋冬系列的「Pirate海盜」設計概念，也是該品牌最具指標性的波紋圖案（Squiggle print），針織襪套鞋身以紅白波紋線條相間，鞋後跟繡上醒目的Vivienne Westwood字樣，不對稱的鞋帶設計也是Vivienne Westwood常用的剪裁，鞋內側也繡上Vivienne Westwood 著名的ORB星球LOGO。另一款GEL KAYANO 5 OG鞋內側印滿Vivienne Westwood經典的波紋圖案，紅橘色調是波紋印花最原始的色系，鞋跟同時印上Vivienne Westwood彩色的ORB星球LOGO，展現品牌一貫的強烈大膽英倫風格。

圖片提供／ASICS

ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD GEL-MAI，6,000元。

ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD GEL KAYANO 5 OG，5,600元。

ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD聯名款形象照邀請當今英倫最具潛力造型師Anna Trevelyan、及擅長迷幻狂野和街頭風格的英倫攝影師Dexter Navy共同操刀。

ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD聯名款形象照。

ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD聯名款形象照。

ASICSTIGER x VIVIENNE WESTWOOD聯名款形象照。

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