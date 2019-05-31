〈運動聯名‧步步新潮〉華麗撞色 Converse × JW Anderson

2019-05-31

記者林欣若／台北報導

運動品牌與時尚大師聯名，保留機能性、提升設計感，身處運動場，宛如登上時裝伸展台。

JW Anderson，英國最炙手可熱的設計金童，各領域、各品牌與他的聯名系列總是限量秒殺，從2017年開始，他與Converse推出超過25款聯名商品，將經典百搭的Converse賦予探索極限的前衛設計，全新Converse x JW Anderson系列，再度展現帆布鞋的無限可能。

聯名系列的Glitter Chuck 70，每款鞋面均採用三種繽紛色彩打造的亮片材質，黑色款加入灰色和綠色、紅色款加入黃色和藍色、螢光綠款加上金色和銀色，搭配現代感十足的毛絨寬鞋帶，被亮片包裹的經典Chuck Taylor，披上彩虹般的撞色組合，低調樸實的帆布鞋閃耀變身。

另一款Run Star Hike結合了Chuck和Run Star的各自特色，保留了Chuck 70的經典鞋面，大膽搭配Converse Run Star的EVA加厚中底，鞋底以鋸齒登山靴為靈感，採用誇張裝飾和亮麗的三面撞色，右腳鞋舌印有手寫體「2017」字樣，紀念第一雙Converse Glitter Chuck誕生。

圖片提供／Converse

Converse x JW Anderson Glitter Chuck 70黑色款，4,480元。

Converse x JW Anderson Glitter Chuck 70紅色款，4,480元。

Converse x JW Anderson Glitter Chuck 70螢光綠款，4,480元。

Converse x JW Anderson Glitter Run Star Hike，4,480元。

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